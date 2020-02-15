Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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с чего всё началось

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
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