Общество
РИА НовостиКитайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.РИА Новости03:41
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Ученые из Китая установили наиболее вероятный источник распространения коронавируса
Экономика сегодня04:25
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