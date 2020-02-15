Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.

с чего всё началось

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

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