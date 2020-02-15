Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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с чего всё началось

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
РИА Новости03:41

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В Китае назвали самого вероятного разносчика коронавируса

Национальная служба новостей05:40

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Назван самый вероятный разносчик коронавируса

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В Китае назвали предполагаемый источник коронавируса

Pravda.Ru04:18

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Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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«Шинник» и СКА поделили очки на Кубке ФНЛ

Стартовый матч группового этапа Олимп-Кубка ФНЛ для «Шинника» и ростовского СКА завершился вничью.
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Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
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Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

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Общество

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Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
REGNUM 13 февраля в 14:59
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Евгений Устюгов и Светлана Слепцова оспорят решение о дисквалификации

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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.
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Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России

МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Lenta.ru 01:59
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Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
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Сразу после выхода на площадке игра получила скидку 40% — сейчас по акции ее можно приобрести за ₽959 вместо ₽1 599.
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В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

Как сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, ночью в общежитии химико-технологического института произошёл конфликт между студентами и работниками общежития.
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Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
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В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
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Общество

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
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Православные отмечают Сретение Господне

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Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

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Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

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Стартовал седьмой сезон шоу «Голос. Дети»

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Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
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Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге

Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
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В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Ранее СМИ приводили советы экспертов по защите денег на банковских счетах.
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Бывший вратарь сборной России станет игроком тульского «Арсенала»

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин станет игроком тульского "Арсенала".
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