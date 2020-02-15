Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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с чего всё началось

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
РИА Новости03:41

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Ученые из КНР назвали вероятный источник коронавируса

Газета.Ru06:48

Назван самый вероятный разносчик коронавируса

Lenta.ru04:21

В Китае назвали самого вероятного разносчика коронавируса

Национальная служба новостей05:40

В Китае назвали самый вероятный источник коронавируса

Московский Комсомолец05:09

Стал известен самый вероятный разносчик коронавируса

Piter.tv04:30

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Российская газета06:33

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

РИА Новости03:41
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Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
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В России завершены испытания перспективной торпеды

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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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У берегов Крыма задержаны украинские браконьеры

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BFM.ru 06:54
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Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
РБК 03:49
Политика

МИД ФРГ назвал условие полного возобновления отношений с Россией

Реализация Минских соглашений остается условием для полноценного возобновления отношений между Германией и Россией.
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Авто

Появилась информация о новом Cadillac Escalade для России

На сегодняшний день в России продается Cadillac Escalade четвертого поколения с 6,2-литровым мотором.
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ЦСКА не испытал проблем в матче со швейцарским «Делемоном»

ЦСКА в контрольной встрече разгромил швейцарский "Делемон".
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Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Общество

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

Коммерсантъ вчера в 12:42
Общество

Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
RT на русском 04:41
Происшествия

В Белгородской области ликвидировали открытое горение на шахте

ТАСС 06:47
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Политика

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

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ТАСС вчера в 20:52
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Культура

Руководство французской киноакадемии ушло в отставку из-за критики

Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Ревизор.ру вчера в 08:00
Происшествия

Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице

В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Газета.Ru 07:26
Общество

На Алтае отметят вывод советских войск из Афганистана

В Горно-Алтайске пройдёт памятное мероприятие, посвящённое выводу советских войск из Афганистана.
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Музыка

Разина привлекли к судебному спору Шатунова о песнях «Ласкового мая»

Арбитражный суд Москвы привлек продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина к спору экс-солиста группы Юрия Шатунова с компанией "Честная музыка" - обладателя права на песни коллектива, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 февраля в 09:47
Политика

Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе

Пока что, согласовываются участки новых разведений. Кроме того, Зеленский решил провести выборы в Крыму.
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Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
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Турецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Политика

Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России и альянса

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, а также ситуацию в Афганистане.
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Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
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