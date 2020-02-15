Общество
РИА НовостиКитайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.РИА Новости03:41
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Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
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Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
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Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России и альянса
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