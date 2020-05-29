Коронавирус
Lenta.ruКитайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
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с чего всё началось
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Фу Гао заявил китайским СМИ, что "мокрый рынок" в Ухани стал одной из жертв нового коронавируса, однако не был источником появления новой болезни, пишет Science Alert.Life.ru10:15
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
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Российская газета 03:58
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В Миннеаполисе, где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, объявлен комендантский час.
РИА Новости 17:11
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
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Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
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Интерфакс 15:24
Гаджеты
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Армия и оружие
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Министр экономики Бурятии извинилась за фразу «с голоду никто не умер»
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РИА Новости 06:17
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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
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Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
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