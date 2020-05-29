с чего всё началось

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,8K

Политика Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. 1,9K

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. 887

Общество Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 277

Общество Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии. 1,3K

Общество В Миннеаполисе объявили комендантский час В Миннеаполисе, где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, объявлен комендантский час.

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 2

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 182

Авто Марка Facel выпустит первую модель за 56 лет Свою последнюю модель, спорткар Facel 6, компания выпустила в 1964 году, а сейчас готовится показать совершенно новый автомобиль — Facel V. Еще до того, как Facel стала выпускать автомобили, она занималась штамповкой листового металла.

Политика Трамп обвинил Китай и ВОЗ в распространении коронавируса Президент США Дональд Трамп подчеркнул на пресс-конференции в пятницу, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения.