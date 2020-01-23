Общество
Новая газетаКитайские власти закрыли еще один город из-за нового вида коронавируса
Ранее власти изолировали и сам Ухань, где проживает 11 миллионов человек, автобусное и водное сообщение с городом было полностью прекращено. обновление 16:56 В Сингапуре зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым видом коронавируса Тем временем в Пекине сообщили об отмене праздничных мероприятий в честь наступления нового года по лунному календарю.
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Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Происшествия
В Париже россиянина наградили за спасение тонувшего в Сене человека
Награду мужчина получил за спасение человека, тонувшего в главной парижской водной артерии - реке Сене.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали о причинах приостановки военных операций в Ираке
Операции Коалиции по борьбе с ИГ* в Ираке по-прежнему приостановлены, заявил журналистам на брифинге спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Футбол
«Шахтер» хочет от «Арсенала» 30 миллионов фунтов за Матвиенко
По информации Sky Sports, донецкий «Шахтер» потребует 30 миллионов фунтов стерлингов от лондонского «Арсенала» за трансфер 23-летнего защитника Николая Матвиенко.
Финансы
Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
Происшествия
Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
Адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что они пытаются выяснить судьбу Винника.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Политика
Грибов стал новым заместителем руководителя аппарата правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства.
Шоу-бизнес
Бочкарева решила продать кадиллак после скандала с наркотиками
Исполнительница одной из главных ролей в ситкоме "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева объявила о продаже иномарки после завершения скандала из-за наркотиков.
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Армия и оружие
На видео сняли полет российских вертолетов Ми-28Н над блок-постом США в Сирии
На кадрах видно, как "Ночной охотник" летит над населенным пунктом Хасака, находящимся в 20 километрах от базирования американских военных. pic.twitter.com / 1mwnoGLXkO — Rojava Network (@ RojavaNetwork) January 22, 2020 Немного позже в сеть попали снимки, на которых демонстрируется момент пролета воздушной техники всего в нескольких километрах от военнослужащих США.
Политика
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Представитель Украины в ТКГ призвал пересмотреть Минские соглашения
Некоторые положения Минских соглашений должны быть пересмотрены, заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников, сообщило 23 января издание «Новое время».
Политика
Израиль передал РПЦ Александровское подворье
Долгие годы переговоров завершились успешно — Израиль отдает Русской Церкви Александровское подворье.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Футбол