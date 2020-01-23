Общество

Новая газетаНовая газетаКитайские власти закрыли еще один город из-за нового вида коронавируса

Ранее власти изолировали и сам Ухань, где проживает 11 миллионов человек, автобусное и водное сообщение с городом было полностью прекращено. обновление 16:56 В Сингапуре зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым видом коронавируса Тем временем в Пекине сообщили об отмене праздничных мероприятий в честь наступления нового года по лунному календарю.
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Китайские власти закрыли еще один город из-за нового вида коронавируса

Новая газета07:30

Власти Китая изолировали Ухань из-за коронавируса

BFM.ru05:46

В китайском Ухане зараженных помещают в передвижные изоляторы. Город закрыт на карантин

Дождь05:43

Власти Китая полностью изолировали Ухань из-за вспышки коронавируса

Life.ru04:11
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Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

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В Париже россиянина наградили за спасение тонувшего в Сене человека

Награду мужчина получил за спасение человека, тонувшего в главной парижской водной артерии - реке Сене.
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Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
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В Госдепе рассказали о причинах приостановки военных операций в Ираке

Операции Коалиции по борьбе с ИГ* в Ираке по-прежнему приостановлены, заявил журналистам на брифинге спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости 11:10
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 11:18
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«Шахтер» хочет от «Арсенала» 30 миллионов фунтов за Матвиенко

По информации Sky Sports, донецкий «Шахтер» потребует 30 миллионов фунтов стерлингов от лондонского «Арсенала» за трансфер 23-летнего защитника Николая Матвиенко.
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Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
РБК 08:36
Происшествия

Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении

Адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что они пытаются выяснить судьбу Винника.
РИА Новости 10:38
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
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Политика

Грибов стал новым заместителем руководителя аппарата правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства.
Слово и Дело 11:42
Шоу-бизнес

Бочкарева решила продать кадиллак после скандала с наркотиками

Исполнительница одной из главных ролей в ситкоме "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева объявила о продаже иномарки после завершения скандала из-за наркотиков.
Радио Sputnik 10:45
Происшествия

Россиянин под видом полицейского трогал школьниц для поиска снюса

Lenta.ru 12:18
Авто

Skoda показала новый кроссовер на видео

Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
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Общество

У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
ФедералПресс 01:42
Культура

Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci

VSE42.RU вчера в 07:36
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Армия и оружие

На видео сняли полет российских вертолетов Ми-28Н над блок-постом США в Сирии

На кадрах видно, как "Ночной охотник" летит над населенным пунктом Хасака, находящимся в 20 километрах от базирования американских военных. pic.twitter.com / 1mwnoGLXkO — Rojava Network (@ RojavaNetwork) January 22, 2020 Немного позже в сеть попали снимки, на которых демонстрируется момент пролета воздушной техники всего в нескольких километрах от военнослужащих США.
ГЛАС.RU 08:23
Политика

Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.
РБК 12:30
Политика

Представитель Украины в ТКГ призвал пересмотреть Минские соглашения

Некоторые положения Минских соглашений должны быть пересмотрены, заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников, сообщило 23 января издание «Новое время».
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Политика

Израиль передал РПЦ Александровское подворье

Долгие годы переговоров завершились успешно — Израиль отдает Русской Церкви Александровское подворье.
Новостной фронт 21 января в 08:55
Происшествия

Задержали главу администрации Белокалитвинского района

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Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
РИА Новости 01:15
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец 06:33
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости 11:20
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Политика

Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
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«Интер» арендовал Мозеса у «Челси»

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