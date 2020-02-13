Здоровье
РИА НовостиКитайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
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В Китае критических больных коронавирусом спасают переливанием крови с антителами
Московский Комсомолец15:56
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На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
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Сборная России финишировала на своем месте
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Россия приостановила чартерное авиасообщение с КНР
Вслед за регулярными рейсами приостановлено чартерное авиасообщение России с Китаем.
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Армия и оружие
Американские истребители попытались обмануть российские ПВО на севере Сирии
Истребители ВВС США попытались обмануть российские средства ПВО в Сирии.
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Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
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Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Здоровье
В России не осталось больных коронавирусом
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Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
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Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
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Стала известна дата начала продаж нового Volkswagen Polo в РФ
По информации журналистов, новый Volkswagen Polo поступит в продажу в июне.
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Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.