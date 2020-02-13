Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.

Происшествия СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Шоу-бизнес Лещенко раскрыл размер своей пенсии Народный артист России Лев Лещенко рассказал, какую пенсию он получает. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Политика Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.

Политика Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции 23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.

Политика Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17 Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.