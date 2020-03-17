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Экономика Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.

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