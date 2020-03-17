Коронавирус
РБККитайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего
Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
МИД РФ создал штаб для содействия россиянам в возвращении на родину
В МИД РФ создан координационный штаб под руководством замглавы ведомства Олега Сыромолотова для содействия россиянам в возвращении на родину в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте министерства.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Политика
Евросоюз запретит въезд гражданам других стран
Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Общество
Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком
В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
Общество
Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию
Командное судно плавучего космодрома "Морской старт", принадлежащее российской компании S7, прибыло в порт базирования Славянка на Дальнем Востоке из США, передают СМИ.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
До 1 мая Россия закрывает свои границы для иностранцев
Из-за угрозы распространения коронавируса с завтрашнего дня Россия закрывает границы для иностранцев.
Политика
В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции
17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Футбол
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Экономика
Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 года
Американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии торгов в понедельник, 16 марта, рухнул на 3 тыс. пунктов (13%).
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Гаджеты
Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded
Общество
Сербия из-за пандемии коронавируса ввела комендантский час
Военные берут под контроль границы, больницы, миграционные центры. Армия будет вооружена, - сказал президент Сербии Александр Вучич.
Футбол
Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.