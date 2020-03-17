Коронавирус

РБКРБККитайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
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Китайские врачи сказали, что европейцы делают не так при лечении коронавируса

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Китайские врачи назвали ошибку европейцев при лечении коронавируса

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Китайские врачи заявили о повторении Европой их ошибок в борьбе с коронавирусом

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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

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Из-за угрозы распространения коронавируса с завтрашнего дня Россия закрывает границы для иностранцев.
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Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
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Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию

Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
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Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
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Американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии торгов в понедельник, 16 марта, рухнул на 3 тыс. пунктов (13%).
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Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина

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Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
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