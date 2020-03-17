Коронавирус

РБКРБККитайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

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