Здоровье
РИА НовостиКитайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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с чего всё началось
Первые признаки заражения новым типом коронавируса схожи с симптомами простуды и гриппа, однако есть и нетипичные признаки, сообщил 25 января японский телеканал NHK.Известиявчера в 21:35
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Политика
Жириновский считает вспышку коронавируса в Китае провокацией США
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что китайский коронавирус является провокацией США.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек
Число заболевших смертельным коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 2000 человек.
Политика
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Здоровье
В Иркутске госпитализированы студенты с подозрением на коронавирус
В Иркутске госпитализированы пятеро студентов-китайцев с подозрением на коронавирус.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Политика
Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши»
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Общество
В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче
Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Культура
Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому
Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнуроува и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».
Хоккей
Команда Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ
Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ-2020, который прошел в Сент-Луисе.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Происшествия
В аварии в Воронежской области погибли четверо жителей Дагестана
Выяснение обстоятельств ДТП в Воронежской области, в результате которого погибли четверо жителей Дагестана, взял под личный контроль прокурор Грибановского района Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 января старший помощник прокурора области Михаил Усов.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о неизлечимой болезни
Актриса Екатерина Волкова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ откровенно рассказала о своей болезни.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Армия и оружие
Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Единоборства
Украинский боксер укусил соперника во время боя
Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).