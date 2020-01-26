с чего всё началось

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.

Политика Депутат Госдумы ответила на заявление Водонаевой о рожающем быдле Нельзя называть людей быдлом, ориентируясь лишь на низкий доход семьи, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина 26 января журналистам, комментируя скандальную фразу телеведущей о рожающем быдле, передают РИА Новости.

Общество В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом В США подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями Агентства здравоохранения штата Огайо.

Технологии Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.

Технологии ФАС разработала проект предустановки российского ПО на гаджеты Напомним, что в декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий магазины по продаже техники предустанавливать на гаджеты, компьютеры, телевизоры отечественный софт.

Происшествия В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.

Футбол Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин» Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.

Единоборства Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.

Общество Губернатор Краснодарского края сравнил гигантскую свалку с Мамаевым курганом Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев несколько раз сравнил свалку в Белореченском районе, на гигантские размеры и вонь которой жалуются местные жители, с Мамаевым курганом.