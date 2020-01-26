Здоровье
РИА НовостиКитайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Политика
Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
Политика
Депутат Госдумы ответила на заявление Водонаевой о рожающем быдле
Нельзя называть людей быдлом, ориентируясь лишь на низкий доход семьи, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина 26 января журналистам, комментируя скандальную фразу телеведущей о рожающем быдле, передают РИА Новости.
Биатлон
Биатлонисты из РФ повторили свой антирекорд на этапах Кубка мира
Российские биатлонисты повторили свой собственный антирекорд по числу гонок без наград на этапах Кубка мира, сообщает ТАСС.
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Общество
В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом
В США подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями Агентства здравоохранения штата Огайо.
Хоккей
Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча всех звёзд
Команда Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического в финальной встрече Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Кино
Сэм Мендес получил главную награду режиссерской гильдии США
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Технологии
ФАС разработала проект предустановки российского ПО на гаджеты
Напомним, что в декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий магазины по продаже техники предустанавливать на гаджеты, компьютеры, телевизоры отечественный софт.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Футбол
Талалаев – о переходе в «Нижний Новгород»: я не комментирую высказывания ноунеймов
Покинувший пост главного тренера «Химок» Андрей Талалаев отказался комментировать информацию о своём возможном назначении в «Нижний Новгород».
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
На операцию в Мюнхен Иван Телегин отправился с любовницей
Для лечения Иван выбрал Мюнхен. Туда его сопровождала Мария Гончар, которую обвиняют в разрыве Телегина и Пелагеи.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы
Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
Футбол
Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»
Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Футбол
«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере Бэйла
Клубы уже начали переговоры, сообщает Daily Express. Бэйл выступал за «Тоттенхэм» до перехода в «Реал» (2007—2013).
Теннис
Сандгрен обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open
Общество
Губернатор Краснодарского края сравнил гигантскую свалку с Мамаевым курганом
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев несколько раз сравнил свалку в Белореченском районе, на гигантские размеры и вонь которой жалуются местные жители, с Мамаевым курганом.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.