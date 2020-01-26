Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиКитайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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Кашель — не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, передает
 агентство «Синьхуа».
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Названы первые симптомы заражения коронавирусом

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Байкал24вчера в 02:44
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Украинец Иван Редкач укусил своего соперника, американца Дэнни Гарсию, во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
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Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

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Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

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Газета.Ru вчера в 16:14
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Как настроить пин-код в WhatsApp для защиты от хакеров

Речь идет о шестизначном коде, который отправляется на мобильный телефон в качестве подтверждения любой серьезной операции с аккаунтом WhatsApp.
Газета.Ru 05:09
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Пятерых китайских студентов в Иркутске проверяют на коронавирус

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Самыми тестируемыми РУСАДА футболистами РПЛ в 2019 году стали форвард ЦСКА Федор Чалов и защитник «Ахмата» Андрей Семенов.
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