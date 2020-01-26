Здоровье
РИА НовостиКитайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Происшествия
Убившая своих детей женщина умерла в больнице
Подозреваемая в убийстве своих детей в Пермском крае многодетная мать скончалась в больнице.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов
Уральский драматург и режиссер Николай Коляда ответил журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого» и он не понимает, как в них живут люди.
Политика
Сатановский: Путин поставил Запад в Иерусалиме в политический тупик
Путин в своей речи предложил странам-победительницам проведение саммита.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Происшествия
Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома
Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Единоборства
Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя
Украинец Иван Редкач укусил своего соперника, американца Дэнни Гарсию, во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Общество
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Финансы
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Интернет
Как настроить пин-код в WhatsApp для защиты от хакеров
Речь идет о шестизначном коде, который отправляется на мобильный телефон в качестве подтверждения любой серьезной операции с аккаунтом WhatsApp.
Здоровье
Пятерых китайских студентов в Иркутске проверяют на коронавирус
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, были госпитализированы с респираторным заболеванием.
Общество
Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию
Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1".
Футбол
Сульшер: не боюсь за свое место в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своем увольнении, передает Daily Mail.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Происшествия
Всех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли
Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Футбол
В РУСАДА назвали самых тестируемых футболистов РПЛ в 2019 году
Самыми тестируемыми РУСАДА футболистами РПЛ в 2019 году стали форвард ЦСКА Федор Чалов и защитник «Ахмата» Андрей Семенов.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Здоровье
Медики назвали целебные свойства медовой тыквы
Армия и оружие
На параде в Нью-Дели Индия впервые показала противоспутниковое оружие
26 января в честь Дня Республики в Нью-Дели состоялся парад, на котором была впервые продемонстрирована индийская противоспутниковая ракета ASAT (Anti Satellite).
Шоу-бизнес
Врачи обеспокоены состоянием Полины Гагариной
Врачи в комментариях предостерегают Полину от чрезмерного загара, ведь она - белокожая, помимо этого кожа тонкая.