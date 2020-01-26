с чего всё началось

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Общество Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов Уральский драматург и режиссер Николай Коляда ответил журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого» и он не понимает, как в них живут люди.

Армия и оружие Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.

Единоборства Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя Украинец Иван Редкач укусил своего соперника, американца Дэнни Гарсию, во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Общество Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Финансы Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Происшествия Всех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.