Футбол

ГТРК ТулаГТРК ТулаКитайский Haval станет спонсором тульского «Арсенала»

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, подписанный меморандум является основой для двустороннего сотрудничества ПФК «Арсенал» (Тула) и торговой марки Haval, принадлежащей китайскому автогиганту Great Wall, который, в Тульской области построил завод по выпуску этих автомобилей.
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Китайский автопроизводитель станет спонсором тульского «Арсенала»

Sport24.ru09:15

Китайский автохолдинг Great Wall может стать спонсором тульского «Арсенала»

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HAVAL планирует стать спонсором тульского «Арсенала»

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Sportbox.RU07:43

Китайский автохолдинг Great Wall станет спонсором тульского «Арсенала»

Коммерсантъ07:38

Haval станет спонсором тульского ФК «Арсенал»

Московский Комсомолец06:12

Китайский автоконцерн станет спонсором тульского «Арсенала»

Матч ТВ07:43
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