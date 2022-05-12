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Китайский Realme вытеснил смартфоны Apple из тройки лидеров по продажам в России

Доля Apple снизилась с 16% до 10% по количеству и с 44% до 31% в выручке, добавили там.
Forbes
В тройку лидеров по продажам смартфонов (в штуках) в России в апреле впервые вошел китайский бренд Realme.
Forbes
Apple переместилась на четвертое место с долей 10,3%, а пятое занял Honor (5,7%).
Коммерсантъ
В МТС уточнили, что средняя стоимость купленного гаджета в апреле осталась на уровне 2021 года — 24 тыс. руб.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Китайский Realme стал самым продаваемым смартфоном в России
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