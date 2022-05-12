ForbesКитайский Realme вытеснил смартфоны Apple из тройки лидеров по продажам в РоссииДоля Apple снизилась с 16% до 10% по количеству и с 44% до 31% в выручке, добавили там.ForbesВ тройку лидеров по продажам смартфонов (в штуках) в России в апреле впервые вошел китайский бренд Realme.ForbesApple переместилась на четвертое место с долей 10,3%, а пятое занял Honor (5,7%).КоммерсантъВ МТС уточнили, что средняя стоимость купленного гаджета в апреле осталась на уровне 2021 года — 24 тыс. руб.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКитайский Realme стал самым продаваемым смартфоном в РоссииInc. Russia05:04Китайский Realme потеснил Apple по продажам в РоссииКоммерсантъ18:18Самое цитируемоеКитайские смартфоны Realme потеснили Apple по продажам в РоссииФонтанка.Ру04:35Китайские смартфоны Realme в России обогнали по продажам iPhoneВедомости02:11В России продажи смартфонов Realme превысили продажи AppleЕдиный банк00:23Китайский Realme вытеснил смартфоны Apple из тройки лидеров по продажам в РоссииForbes23:01Китайские смартфоны Realme пользуются спросом в России больше, чем iPhoneЭкономика сегодня04:37Показать ещёОценить49Поделиться