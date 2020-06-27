Общество
ИзвестияКитайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»
Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Путешествия
Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года
Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 17:12
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Армия и оружие
Силы Народной милиции ДНР подавили огневую активность ВСУ под Донецком
Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики подавили огневую точку противника вблизи поселка Александровка на западе Донецка, обеспечив доступ сотрудникам МЧС к горящим домам.
ИА Новороссия 13:36
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
Футбол
Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
РИА Новости 18:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании
Представитель Гидрометцентра России рассказал об аномальном похолодании; особенно сильно изменится температура в Москве и в Подмосковье.
Сиб.фм вчера в 06:43
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано
Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
RT на русском 18:00
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги
Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers.
Аргументы и Факты 06:37
Здоровье
Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту
«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
Космос
NASA показало уникальное видео десяти лет из жизни Солнца
Десять лет жизни Солнца уместили в часовое видео. Уникальные кадры опубликованы на YouTube-канале NASA, передает tvbrics.com.
TV BRICS 14:02
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Происшествия
Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой
В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.
РБК 10:12
Кино
Первый трейлер сериала-антиутопии «Дивный новый мир» показали в Сети
Народные новости вчера в 20:33
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Пригожин обратился к похудевшему на 100 кг Фадееву
Продюсер Иосиф Пригожин оказался под впечатлением от результатов похудения на 100 кг своего коллеги Максима Фадеева.
Известия 18:44
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
Общество
В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом.
Московский Комсомолец 16:37
Общество
Россия возобновит авиарейсы в дальнее зарубежье не раньше августа
Обстановка в СНГ стабилизируется.
Финмаркет 09:53
Культура
Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову
Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников.
Московский Комсомолец 07:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 13:09