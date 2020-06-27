Общество
ИзвестияКитайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»
Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
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Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Футбол
«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
Энергетика
На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.
Газета.Ru 14:16
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Гаджеты
Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite
Деловое.ТВ 25 июня в 08:01
Общество
В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»
В Петербурге начался праздник "Алые паруса".
Российская газета 15:47
Политика
Байден: от коронавируса в США погибли более 120 млн человек
Бывший вице-президент Америки Джозеф Байден заявил, что более 120 миллионов местных жителей стали жертвами коронавируса.
Телеканал 360° вчера в 08:54
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Политика
ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
Армия и оружие
Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90
Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
Недвижимость.RU 16:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news вчера в 07:27
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
РБК 13:04
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Происшествия
В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м. В результате обрушилась часть кровли.
РБК 16:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Наука
Коронавирус не передается через комаров
25 июня ученые Национального института здравоохранения Италии подтвердили факт того, что коронавирусная инфекция не может быть передана с помощью укусов комаров.
Live24 07:35
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21.
Вечерний курьер вчера в 03:07
Игры
The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр
CyberSport.ru 25 июня в 10:52
Авто
Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам
Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram ещё раз подтвердила информацию о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Территория новостей 05:30
Музыка
Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим
Сегодня известный бойз-бенд BTS из Южной Кореи порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Stay Gold».
Popcake вчера в 09:27
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 75%.
Газета.Ru 13:21
Политика
В США предлагают выделить около $3,8 млрд на «сдерживание России»
Вашингтон, 27 июня 2020, 21:38 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (U.S. House Committee on Armed Services) выступил с предложением об усилении мер по «сдерживанию России», на реализацию которых предлагает заложить в бюджет 2021 года около $3,8 млрд.
REGNUM 14:38