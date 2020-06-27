Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».

Футбол «Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом» Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.

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Политика Байден: от коронавируса в США погибли более 120 млн человек Бывший вице-президент Америки Джозеф Байден заявил, что более 120 миллионов местных жителей стали жертвами коронавируса.

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Политика ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19 Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина. 9

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Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

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