Общество
Lenta.ruКитайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда. Его посвященная причудам русской кухни колонка опубликована на популярной в Китае платформе Sohu. В рейтинге, составленном блогером, оказались шесть позиций.
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Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню памяти убитого афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые происходят в Штатах в последнее время.
Вечерняя Москва 13:29
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Здоровье
Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у границ РФ
Дмитрий Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы.
Piter.tv 10 июля в 06:28
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Потребителей в России освободили от оплаты установки приборов учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тысяч рублей.
BFM.ru 14:43
Политика
Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам
Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты в Белграде, начавшиеся во вторник после объявления в столице страны комендантского часа в связи с пандемией коронавируса.
Российская газета 20:50
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Коммерсантъ 22:14
Политика
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян
Отмечается, что граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также "лица, не являющиеся гражданами Венгрии", должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны.
ТАСС 22:28
Общество
Число умерших пациентов от коронавируса в Кузбассе выросло до 14
На 12 июля в Кузбассе у 2457 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 1128 человек, за сутки выписаны еще 30 пациентов.
Kursk.com 03:28
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Происшествия
В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма
Специалисты обнаружили, что дым валит из электрощитовой. Сотрудники детсада тем временем сумели быстро эвакуировать 141 воспитанника.
Российская газета 21:45
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
RT на русском 20:36
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Здоровье
Врач Чад Крилич предсказал третью волну коронавируса в США
Врач Чад Крилич, работающий в США, предсказал третью волну коронавируса.
Дни24 05:25
Общество
В Белоруссии планируют создать лоукостер
Низкобюджетную авиакомпанию планируют создать в Белоруссии, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
Коммерсантъ 17:52
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском вчера в 11:19
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Космос
Стало известно, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС
Стоит отметить, что модуль "Наука" начали строить еще в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС "Заря".
Online47.ru 20:48