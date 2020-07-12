Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда. Его посвященная причудам русской кухни колонка опубликована на популярной в Китае платформе Sohu. В рейтинге, составленном блогером, оказались шесть позиций.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

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Политика Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты в Белграде, начавшиеся во вторник после объявления в столице страны комендантского часа в связи с пандемией коронавируса. 4

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 1K

Общество ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. 6

Политика Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян Отмечается, что граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также "лица, не являющиеся гражданами Венгрии", должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны. 65

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила. 88

Происшествия В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма Специалисты обнаружили, что дым валит из электрощитовой. Сотрудники детсада тем временем сумели быстро эвакуировать 141 воспитанника.

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 203

Общество В Белоруссии планируют создать лоукостер Низкобюджетную авиакомпанию планируют создать в Белоруссии, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

Игры Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2 Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится. 12

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами. 2,5K