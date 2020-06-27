Общество

Российская газетаРоссийская газетаКитайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu. Среди главных особенностей отмечены: большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и вкусовая насыщенность блюд.
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Китайский блогер назвал русские блюда, которые «невозможно забыть»

Комсомольская правда15:32

Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»

Известия14:14

Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом

РИА Новости10:12

Китайский блогер назвал самые лучшие блюда русской кухни

Московский Комсомолец10:46

Китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни

ТК Звезда10:38

Китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни

News.ru10:36

Китайский блогер определил лучшие блюда русской кухни

РЕН ТВ11:14
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Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию

Letnews.ru 25 июня в 03:04
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Происшествия

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Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
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Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

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Суд арестовал на два месяца астраханку по делу об убийстве ее сына

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Футбол

Немецкий легионер «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия

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Минко пояснил, что, например, в частном доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих и площади полива.
Известия 20:08
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Общество

Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593.
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

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UfaTime.ru вчера в 23:48
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Политика

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В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям

С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
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Общество

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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

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Футбол

Ковтун прокомментировал ничью «Спартака» и рассказал о подготовке «Урала»

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В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

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В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
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