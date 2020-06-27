Общество
Российская газетаКитайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu. Среди главных особенностей отмечены: большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и вкусовая насыщенность блюд.
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Авто
Ford представил новый пикап F-150
Деловое.ТВ вчера в 07:33
Авто
Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде
В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета 11:21
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Футбол
Составлен топ-10 клубов с наибольшими тратами на трансферы за последние 20 лет. Лидер списка израсходовал более 2 миллиардов евро
Лондонский клуб за последние 20 лет приобрел игроков на общую сумму 1,96 миллиарда фунтов (2,16 млрд евро).
Матч ТВ 21:28
Экономика
С 1 июля на Кубани увеличится плата за услуги ЖКХ
На сетевой газ тарифы для населения выросли на 3,1 % (в среднем по краю).
АиФ Краснодар 05:22
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Наука
Авторадар научился видеть скрытые за углом препятствия
Создан автомобильный радар, способный видеть препятствия, скрытые за углами.
Московский Комсомолец в Марий Эл 03:21
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии
Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 22:05
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК 21:25
Происшествия
Суд арестовал на два месяца астраханку по делу об убийстве ее сына
Кавказский узел 05:08
Футбол
Немецкий легионер «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия
Немецкий футболист московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, чем его поразила Россия после переезда из Германии.
РИА Новости 03:39
ЖКХ
Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Минко пояснил, что, например, в частном доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих и площади полива.
Известия 20:08
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593.
Газета.Ru 20:19
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Здоровье
Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова получила награду от Хабирова
UfaTime.ru вчера в 23:48
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Здоровье
Мясников разрешил пить «запрещенные напитки» в жару
Известный врач и телеведущий Александр Мясников опроверг заявление диетологов о том, что в жару нужно пить только "правильные напитки".
MedikForum.ru 21:02
Политика
Принстонский университет исключил имя Вильсона из названия факультета
Принстонский университет исключил из названий факультета и колледжа имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за расизма.
РБК 19:32
Общество
Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям
С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня 11:48
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Футбол
Ковтун прокомментировал ничью «Спартака» и рассказал о подготовке «Урала»
Бывший игрок московского «Спартака», а ныне тренер «Урала» Юрий Ковтун сравнил незасчитанный гол Александра Соболева с ситуацией вокруг игры с «Рубином» в матче 23-го тура, когда отменили гол Андрея Егорычева.
News.ru 11:55
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
Piter.tv 10:17
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46