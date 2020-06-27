Общество

Российская газетаРоссийская газетаКитайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu. Среди главных особенностей отмечены: большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и вкусовая насыщенность блюд.
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Китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни

ТК Звезда10:38

Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»

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Китайский блогер определил лучшие блюда русской кухни

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Китайский блогер назвал самые лучшие блюда русской кухни

Московский Комсомолец10:46

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Комсомольская правда15:32

Китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни

News.ru10:36

Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом

РИА Новости10:12
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