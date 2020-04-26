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Здоровье В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

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