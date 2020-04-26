Общество

ИзвестияИзвестияКитайский блогер подверг сомнению красоту россиянок

Китайский блогер рассказал о путешествиях в Россию, подвергнув сомнению традиционные представления о красоте русских женщин. Его мнение опубликовал портал Sina.
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Китайский блогер подверг сомнению красоту россиянок

Известиявчера в 22:08

Путешественник из Китая назвал российских женщин толстухами

News.ruвчера в 23:32

Китайский блогер усомнился в красоте русских женщин

URA.Ruвчера в 22:47

Блогер из Китая засомневался в красоте россиянок

Московский Комсомолецвчера в 22:35

«Реальность жестока». Китайский блогер разочаровался в красоте россиянок

Телеканал 360°00:50

Китайский блогер усомнился в красоте россиянок

РЕН ТВвчера в 21:26

Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок

РИА Новостивчера в 20:27
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Общество

Корейская ассоциация дружбы опровергла данные о смерти Ким Чен Ына

RT на русском вчера в 19:45
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Религия

Православные верующие встречают Антипасху

Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
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Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
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Происшествия

Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
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Здоровье

«Тревожные сигналы» — Министр здравоохранения Украины о результатах аудита медреформы

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о просчетах в медицинской реформе и добавил, что она должна состояться без сокращения медицинских работников и с увеличенными зарплатами.
Новостной фронт вчера в 16:43
Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
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Общество

Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве

В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
Свободная Пресса вчера в 06:25
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Игры

В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно

Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 24 апреля в 07:37
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Происшествия

В Благовещенске неизвестный в маске стрелял в охранника супермаркета

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в один из магазинов города зашел неизвестный мужчина в темной одежде и маске и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия сторону охранника, ранив его в плечо.
АСН24 01:19
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Российская газета 24 апреля в 09:45
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Общество

Нижегородская область ввела строгие ограничения на въезд

Губернатор призвал распространить эту информацию среди жителей других регионов, если они собираются приехать в Нижегородскую область на майские праздники.
Вести.Ru вчера в 18:36
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Технологии

Nvidia проведет конференцию Get Amped на YouTube 14 мая

Технокомпания Nvidia намерена провести конференцию Get Amped 14 мая.
iReactor вчера в 22:43
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия вчера в 14:05
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Происшествия

Бывший мэр Пятигорска Травнев задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева.
Известия вчера в 08:37
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Здоровье

На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло на 27 человек

Число заболевших коронавирусом в Ставропольском крае за сутки увеличилось на 27 и достигло 385, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 02:25
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Культура

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей

Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 24 апреля в 09:24
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:59
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru вчера в 21:50
Футбол

Тренер «Шахтера» - о чемпионате Белоруссии: пусть завидуют и смотрят

Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем.
Газета.Ru вчера в 18:50
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
2K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,5K
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
1,5K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
2,7K
Футбол

Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы

Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.
Evo-rus.com вчера в 11:37
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Здоровье

В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 23 апреля в 23:11
22
Гаджеты

Уникальный экран получил Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Новый смартфон имеет характеристики флагмана, что выделяет его среди конкурентов данной ценовой категории.
Evo-rus.com вчера в 07:09
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное