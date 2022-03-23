Будьте в Плюсе

Китайский эксперт Юйгуй: переход Saudi Aramco на юани станет «настоящим взрывом»

Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговых операциях с Китаем может стать «настоящим взрывом» для рынка нефти, который повлечет за собой последствия для всей современной финансовой системы.
Lenta.ru
Рынок нефти ожидает «настоящий взрыв», который будет иметь значительные последствия для современной финансовой системы.
News.ru
В долгосрочной же перспективе, по предположению Юйгуя, Соединенные Штаты к середине XXI века, вероятно, перестанут быть самой важной экономикой мира, что неизбежно приведет к возникновению новых центров валютной власти.
РИА Новости
О том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях, сообщалось на прошлой неделе.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В Китае назвали точку отсчета краха доллара
Рамблер23:21
Китайский эксперт Юйгуй: переход Saudi Aramco на юани окажется «настоящим взрывом»
News.ru21:50
Эксперт КНР Юйгуй заявил, что переход Saudi Aramco на юани станет «взрывом» на рынке нефти
Lenta.ru22:34
Китайский эксперт Чжан Юйгуй: переход Saudi Aramco на юани обрушит доллар
Life.ru22:44
Китайский эксперт Юйгуй: переход Saudi Aramco на юани станет «настоящим взрывом»
РИА Новости21:37

Интересное

Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать обратный эффект санкций против России

Как отметил Шольц, в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть "преодолимым".
РИА Новости19:49

Посол России в США Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии, Ирака и Ливии

В Пентагоне уже забыли, как недавно самолеты США и их союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости22:18

РИА Новости: в ДНР заявили, что военные Украины пробуют покинуть Мариуполь в образе женщин

Командир батальона сил Донецкой народной республики (ДНР), майор Олег Кокарев беседе с агентством РИА "Новости" рассказал, что некоторые украинские военные пытаются покинуть Мариуполь, некоторые из них якобы делают это в женской одежде и обуви.
Газета.Ru23:34

Президент Польши: акт Россия—НАТО перестал существовать

Основополагающий акт Россия—НАТО перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Коммерсантъвчера в 15:31

Комментаторов Daily Mail возмутило признание министра обороны Уоллеса по Украине

Читатели Daily Mail отреагировали на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении запасов ракет у страны.
РИА Новостивчера в 10:30

Sina: применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» НАТО

Успешное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» Североатлантическому альянсу.
RT на русском21:04

Предложение без спроса: бизнес взвинтил цены на товары из старых партий

Бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в своих целях, взвинчивая в разы цены на продукцию даже из старых партий.
Известия17:00

Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы

Россия может использовать ядерное оружие, только если для страны возникнет реальная угроза, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.
Коммерсантъвчера в 14:44

Джейк Салливан сообщил, что США изучают с союзниками вопрос об исключении России из G20

Власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки».
Lenta.ru22:50