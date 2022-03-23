Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговых операциях с Китаем может стать «настоящим взрывом» для рынка нефти, который повлечет за собой последствия для всей современной финансовой системы.
В долгосрочной же перспективе, по предположению Юйгуя, Соединенные Штаты к середине XXI века, вероятно, перестанут быть самой важной экономикой мира, что неизбежно приведет к возникновению новых центров валютной власти.
Командир батальона сил Донецкой народной республики (ДНР), майор Олег Кокарев беседе с агентством РИА "Новости" рассказал, что некоторые украинские военные пытаются покинуть Мариуполь, некоторые из них якобы делают это в женской одежде и обуви.