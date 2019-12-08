Экономика
КоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Политика
Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки»
Сегодня в Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины.
Происшествия
Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб
Технологии
В WhatsApp добавили новую функцию
Разработчики WhatsApp совместно с сервисом Any.do добавили для мессенджера новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать напоминания о них.
Энергетика
«Болгарский поток» готов принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Политика
Названы даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд
Верховный суд Великобритании начнет слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.
Кино
В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»
Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
Происшествия
Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Православные христиане празднуют Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Здоровье
Даже проглоченная игла не так опасна: Дырку в кишечнике малыша «прожигает» модная игрушка – врач
Заместитель главного врача по хирургии детской городской клинической больницы № 9 Игорь Огарков в беседе с www.e1.ru напомнил об опасных магнитных шариках - игрушке красивой, но для ребёнка смертельно опасной в случае, если малыш проглотит детальки.
Политика
Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане
Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Политика
Чего стоит ожидать от саммита «нормандской четвёрки» в Париже
Москва ожидает, что во время проведения нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их «размывания».
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Экономика
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Политика
В МИД Украины назвали «требования», которые Зеленский выставит Путину
Если Киев считает ЛДНР своей территорией, то обеспечение полного прекращения огня там нужно начинать с требований в отношении своих собственных войск, включая так называемые нацбаты, которые президенту откровенно не подчиняются.
Происшествия
В Иркутской области загорелось общежитие педагогического колледжа
В поселке Бохан Иркутской области загорелось здание общежития педагогического колледжа.
Здоровье
Число больных гипертонией выросло в России
Росстат опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие десять лет увеличилось число пациентов с гипертонией.
Игры
Пользователи Steam пожаловались на проблемы c Red Dead Redemption 2
Происшествия
Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево
В Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet с неисправностью бортового оборудования.
Общество
«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне
Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.