Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

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В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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