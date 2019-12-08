Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться

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В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
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Крупный астероид 162082 (1998 HL1) может снова приблизиться к Земле через полтора года.
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Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
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Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

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В экзопланетной системе впервые нашли пояс астероидов

Результаты нового исследования, по словам ученых, могут рассказать нам больше о нашей собственной Солнечной системе.
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Кроссовер Kia Seltos сертифицировали для России

В представительстве марки планируют раскрыть официальную информацию о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год.
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Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей

Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
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Вест Хэм - Арсенал: прогноз Александра Шмурнова 8 декабря 2019

Хочу предложить вам свою ставку на матч лондонского "Арсенала" против "Вест Хэма".
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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

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Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
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Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.
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Рост после двух месяцев падения: Нацбанк Украины отчитался о резервах

Нацбанк уточняет, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций.
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В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле

По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
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В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
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Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
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На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
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В России с 1 января вырастут цены на автомобили BMW

С 1 января 2020 года в нашей стране подорожают почти все новые автомобили BMW. Об этом пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на BMW Group Россия.
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СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
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Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке

Машины с правым расположением руля, которые всегда были прерогативой Дальнего Востока (по крайней мере, в России), теряют популярность.
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Анонсирован симулятор Иисуса Христа

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Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты.
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