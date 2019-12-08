Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

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В Омской области обнаружили искусственный водоем из слитой крови животных.
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