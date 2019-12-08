Экономика
КоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Землетрясение произошло на Алтае
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил общенациональный траур по погибшим в пожаре в Одессе.
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Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
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Бывший тренер мужской сборной России по волейболу и тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно в интервью «СЭ» пока не решил, будет ли дальше тренировать.
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EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?
Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
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Президент Владимир Путин поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием.
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Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
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Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензинов в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти".
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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«Болгарский поток» готов принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".
Политика
Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане
Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Происшествия
В Берёзовском стая собак напала на 11-летнего мальчика
Кино
Составлен список худших фильмов 2019 года
Кинокритики Питер Дебруж и Оуэн Глиберман из издания Variety составили список самых худших фильмов уходящего года.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
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В Омской области нашли кровавое озеро
В Омской области обнаружили искусственный водоем из слитой крови животных.
Общество
Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»
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В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
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«ВкусВилл» запустит собственный маркетплейс «Довериум»
Сеть магазинов «ВкусВилл» готовится запустить собственный маркетплейс под названием «Довериум», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Общество
Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Происшествия
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
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Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
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