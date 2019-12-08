Экономика
КоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.
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Хоккей
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Общество
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Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
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Происшествия
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Полиция арестовала фаната «Манчестер Сити» за проявления расизма
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Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
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Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.