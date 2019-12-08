Экономика
КоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
Футбол
Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси
Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Хоккей
Фетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не может
Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.
Гаджеты
Официальные рендеры смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G появились в Сети
Происшествия
Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках
В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Общество
Названы самые пьющие регионы России. Уральцы оказались в лидерах
Лидерами антирейтинга стали Приморский край (85 место), Чукотка (84 место) и Ненецкий автономный округ (83 место).Меньше же всего пьющих оказалось в Чечне (1 место), Ингушетии (2 место) и Дагестане (3 место).
Происшествия
В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»
Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»
На Украине назвали состав делегации, которая отправляется в Париж, чтобы принять участие в саммите «нормандской четверки».
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Общество
Грета Тунберг считает, что ситуация с климатом уже сейчас влияет на население планеты
Влияние на людей Чрезвычайная климатическая ситуация на планете уже затрагивает людей, считает Тунберг.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Датский атлантический совет не будет проводить конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею НАТО, после требований посольства США отменить участие эксперта, критически высказывающегося о политике американского президента Дональда Трампа, сообщается в пресс-релизе организации.
Политика
В МИД подтвердили подготовку встречи Лаврова с Трампом
В российском МИД ожидают, что глава ведомства Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Вашингтон будет принят президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник "Интерфакса" в министерстве.
Общество
Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, текст закона опубликован в официальном издании Resmi Gаzете.
Политика
Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ
В октябре пост секретаря ОП РФ покинул Валерий Фадеев, он был назначен председателем Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.
Здоровье
40 новых машин скорой помощи отправили в ЦРБ Забайкалья
40 автомобилей скорой медицинской помощи торжественно вручили 9 декабря главным врачам забайкальских центральных районных больниц, регионального центра медицины катастроф и станции скорой помощи.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Предыстория спора Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Авто
Дизельный Mercedes-Benz G 350 d появился в России
Компания Mercedes-Benz начала прием заказов в России на дизельную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class – G 350 d. Цены стартуют от 7 млн 570 тысяч рублей.
Политика
Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына
Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Транспорт