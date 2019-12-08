Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

Коммерсантъвчера в 14:37

Пекин и Вашингтон снизили товарооборот в январе-ноябре на 15,2%

ПРАЙМвчера в 05:11

Китай значительно снизил объемы экспорта в США

Новые Известиявчера в 10:07

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В Китае неожиданно вырос внутренний рынок

Вечерний курьервчера в 06:49

Экспорт Китая сократился 4-й месяц подряд, импорт неожиданно вырос

Вести.Финанс01:43
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Спорт

WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Газета.Ru 05:22
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Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 05:02
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Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
ТАСС 04:33
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Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси

Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Евро-футбол.ру вчера в 09:28
Хоккей

Фетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не может

Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.
RT на русском 06:21
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Официальные рендеры смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G появились в Сети

Актуальные Новости 01:37
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Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Агентство Бизнес Информации 04:16
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Названы самые пьющие регионы России. Уральцы оказались в лидерах

Лидерами антирейтинга стали Приморский край (85 место), Чукотка (84 место) и Ненецкий автономный округ (83 место).Меньше же всего пьющих оказалось в Чечне (1 место), Ингушетии (2 место) и Дагестане (3 место).
URA.Ru 05:58
Происшествия

В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»

Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:05
Политика

Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»

На Украине назвали состав делегации, которая отправляется в Париж, чтобы принять участие в саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 06:27
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Общество

Грета Тунберг считает, что ситуация с климатом уже сейчас влияет на население планеты

Влияние на людей Чрезвычайная климатическая ситуация на планете уже затрагивает людей, считает Тунберг.
ТАСС 06:35
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США

Датский атлантический совет не будет проводить конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею НАТО, после требований посольства США отменить участие эксперта, критически высказывающегося о политике американского президента Дональда Трампа, сообщается в пресс-релизе организации.
РИА Новости 05:53
Политика

В МИД подтвердили подготовку встречи Лаврова с Трампом

В российском МИД ожидают, что глава ведомства Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Вашингтон будет принят президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник "Интерфакса" в министерстве.
Интерфакс 06:30
Общество

Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, текст закона опубликован в официальном издании Resmi Gаzете.
РИА Новости 06:15
Политика

Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ

В октябре пост секретаря ОП РФ покинул Валерий Фадеев, он был назначен председателем Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.
Российская газета 02:59
Здоровье

40 новых машин скорой помощи отправили в ЦРБ Забайкалья

40 автомобилей скорой медицинской помощи торжественно вручили 9 декабря главным врачам забайкальских центральных районных больниц, регионального центра медицины катастроф и станции скорой помощи.
Московский Комсомолец Чита 02:59
Армия и оружие

Шойгу поручил увеличить число кораблей с «Калибрами» и «Цирконами»

Известия 04:39
Политика

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Предыстория спора Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.
РБК 04:42
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Политика

Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку

Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Интерфакс 06:20
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Авто

Дизельный Mercedes-Benz G 350 d появился в России

Компания Mercedes-Benz начала прием заказов в России на дизельную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class – G 350 d. Цены стартуют от 7 млн 570 тысяч рублей.
Автоновости дня 03:53
Политика

Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына

Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
Актуальные Новости 06:22
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:55
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Власти Москвы предупредили о пробках в новогодние праздники

Коммерсантъ 06:04
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