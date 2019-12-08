Экономика
КоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Политика
В Минске продолжается акция оппозиции против интеграции с Россией
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Общество
Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Политика
Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»
Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Финансы
Сюрпризы от Деда Мороза: евро по 74 рубля и доллар по 67 рублей
Евро может подорожать до 74 рублей, а доллар – до 67 рублей – Для того что бы сохранить свою курсовую стабильность, рублю нужно добрать без особых потерь хотя бы до двадцатых чисел декабря.
Общество
ПФР пригрозил прекращением выплаты пенсий
Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности – когда деньги получает другой гражданин.
Происшествия
Глава Тамбовской области прокомментировал смерть вице-губернатора
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
Шоу-бизнес
Петросян женился на своей молодой возлюбленной
Политика
Порошенко на Майдане закидали яйцами
Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Музыка
Радий Хабиров встретился с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком в Уфе
Накануне глава республики Радий Хабиров встретился в российским музыкантом, лидером группы «ДДТ» и народным артистом республики Юрием Шевчуком.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать автомобиль зимой, чтобы не нарушить ПДД и не навредить экологии и двигателю.
Экономика
СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД
Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
Происшествия
В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Технологии
PlayStation 5 получит более производительную версию Pro
Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.
Спорт
Отлучение россиян от Олимпиады поддержал комитет атлетов WADA
Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Футбол
Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы
"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.