Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

Коммерсантъвчера в 14:37

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Экспорт Китая сократился 4-й месяц подряд, импорт неожиданно вырос

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В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
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Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»

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На Украине засекретили информацию о суицидах в армии

Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.
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В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
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Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
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В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
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Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
Интерфакс 08:50
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Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

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Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Россия отстранена от международных спортивных соревнований на 4 года

Флаг России не может быть поднят ни на одном международном спортивном соревновании в течение 4 лет.
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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
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Болонья — Милан 2:3

Представители «Болоньи» и «Милана» перед очным матчем подтвердили интерес к нападающему Златану Ибрагимовичу.
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Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
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Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
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Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
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Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
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Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
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В Нижнем Новгороде арестован участник ДТП, сбивший на тротуаре детей

Напомним, что 7 декабря 2019 года на улице Горького в результате ДТП погибла одна женщина и пострадали одиннадцать человек, в том числе девять школьников.
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Президент «Ростова»: «Мы движемся в правильном направлении. Постараемся выжать максимум в 2020-м»

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В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
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ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

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В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
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