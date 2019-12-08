Экономика
КоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Армия и оружие
Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара
В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Футбол
«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве
Московский футбольный клуб "Спартак" разгромно проиграл "Ростову" на своем поле в матче 19 тура Российской премьер лиги.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Армия и оружие
На Украине засекретили информацию о суицидах в армии
Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Экономика
Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Спорт
Россия отстранена от международных спортивных соревнований на 4 года
Флаг России не может быть поднят ни на одном международном спортивном соревновании в течение 4 лет.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Футбол
Болонья — Милан 2:3
Представители «Болоньи» и «Милана» перед очным матчем подтвердили интерес к нападающему Златану Ибрагимовичу.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Кино
Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестован участник ДТП, сбивший на тротуаре детей
Напомним, что 7 декабря 2019 года на улице Горького в результате ДТП погибла одна женщина и пострадали одиннадцать человек, в том числе девять школьников.
Футбол
Президент «Ростова»: «Мы движемся в правильном направлении. Постараемся выжать максимум в 2020-м»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги 2019 года для своей команды.
Общество
В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Ранее в декабре «Фонтанка» сообщила об акции «Бездомный полк», которую запустили бывшие и действующие сотрудники ФСИН из Москвы с требованием обеспечить их обещанным жильем.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».