Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

Коммерсантъвчера в 14:37

Пекин и Вашингтон снизили товарооборот в январе-ноябре на 15,2%

ПРАЙМвчера в 05:11

США теряют позиции в списке крупнейших торговых партнеров КНР

ЭКДвчера в 22:01

Китай значительно снизил объемы экспорта в США

Новые Известиявчера в 10:07

В Китае неожиданно вырос внутренний рынок

Вечерний курьервчера в 06:49

Продажи автомобилей в Китае могут снизиться по итогам второго года подряд

Финмаркет04:14

Экспорт Китая сократился 4-й месяц подряд, импорт неожиданно вырос

Вести.Финанс01:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
Спорт

WADA лишило РФ права участия в международных турнирах на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Россию права участия в крупных международных турнирах на четыре года.
Известия 05:12
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM 07 декабря в 10:36
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Lenta.ru 03:13
Политика

Орешкин рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Москва 24 07 декабря в 14:44
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права. Совет при президенте России по кодификации рассмотрел документ.
Piter.tv 05:09
Гаджеты

HarmonyOS в смартфонах Huawei и Honor появится в 2020 году

На недавней конференции представитель Huawei Ван Чэн Лу заявил, что в HarmonyOS в следующем году появится на смартфонах.
Astera 05:15
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Происшествия

Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ

Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
РИА Новости 04:03
Политика

Стала известна продолжительность нормандского саммита

Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
РБК 02:35
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру вчера в 13:12
Происшествия

В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 04:28
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Общество

Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
ФедералПресс вчера в 16:42
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Происшествия

Конвоиры банды ГТА получили условные сроки

Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова — 1,5 года условно.
Известия 05:11
Политика

Максакова захотела выступить в России

Живущая на Украине вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила, что смогла бы выступить в России, если между странами «наступит перемирие».
Рамблер 02:38
Политика

Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»

Европейские дипломаты опасаются, что из-за падения популярности президента Украины Владимира Зеленского «нормандский саммит», на котором будет обсуждаться прекращение огня в Донбассе, пройдет безрезультатно.
Ведомости 02:41
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Российская газета вчера в 18:11
Политика

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
RT на русском 04:49
Общество

Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей

Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, заработали только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.
Lenta.ru 05:02
Футбол

Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах чемпионской гонки для «горожан» в соперничестве с «Ливерпулем».
Metaratings 04:25
Общество

Во ФСИН назвали «провокацией» акцию сотрудников «Бездомный полк»

Ранее в интернете появились ролики, в которых бывшие и действующие работники обращаются к руководству службы и президенту России с требованием предоставить обещанное жильё.
Говорит Москва вчера в 11:59
Происшествия

Полиция ищет детей Никиты Зайцева, родители игрока не открыли дверь

Полицейские требовали открыть дверь, но их никто не пустил. По информации телеграм-канала, они ищут детей хоккеиста.
Sports.ru 03:59
Экономика

В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

Российская газета 06 декабря в 13:44
Гаджеты

Microsoft принудительно обновляет Windows 10 до новой версии

IT-компания Microsoft начинает принудительно обновлять свою операционную систему Windows 10 до новой версии.
Народные новости вчера в 15:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное