Экономика
КоммерсантъКитайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд.
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Спорт
WADA лишило РФ права участия в международных турнирах на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Россию права участия в крупных международных турнирах на четыре года.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Политика
Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Политика
Орешкин рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Общество
Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией
В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права. Совет при президенте России по кодификации рассмотрел документ.
Гаджеты
HarmonyOS в смартфонах Huawei и Honor появится в 2020 году
На недавней конференции представитель Huawei Ван Чэн Лу заявил, что в HarmonyOS в следующем году появится на смартфонах.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ
Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
Политика
Стала известна продолжительность нормандского саммита
Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Происшествия
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Общество
Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке
Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
Конвоиры банды ГТА получили условные сроки
Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова — 1,5 года условно.
Политика
Максакова захотела выступить в России
Живущая на Украине вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила, что смогла бы выступить в России, если между странами «наступит перемирие».
Политика
Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»
Европейские дипломаты опасаются, что из-за падения популярности президента Украины Владимира Зеленского «нормандский саммит», на котором будет обсуждаться прекращение огня в Донбассе, пройдет безрезультатно.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Политика
На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
Общество
Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей
Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, заработали только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.
Футбол
Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах чемпионской гонки для «горожан» в соперничестве с «Ливерпулем».
Общество
Во ФСИН назвали «провокацией» акцию сотрудников «Бездомный полк»
Ранее в интернете появились ролики, в которых бывшие и действующие работники обращаются к руководству службы и президенту России с требованием предоставить обещанное жильё.
Происшествия
Полиция ищет детей Никиты Зайцева, родители игрока не открыли дверь
Полицейские требовали открыть дверь, но их никто не пустил. По информации телеграм-канала, они ищут детей хоккеиста.
Экономика
В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам
Гаджеты
Microsoft принудительно обновляет Windows 10 до новой версии
IT-компания Microsoft начинает принудительно обновлять свою операционную систему Windows 10 до новой версии.