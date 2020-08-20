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Ведомости
Ведомости

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.В источнике
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Газета.Ru

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину

Газета.Ru06:06
Lenta.ru

Китай оценил российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ru06:04
RT на русском

Ведущий эпидемиолог КНР оценил российскую вакцину от коронавируса

RT на русском05:38
Известия

Ведущий эпидемиолог КНР высоко оценил российскую вакцину от COVID-19

Известия05:56
ТАСС

Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

ТАСС05:49
РИА Новости

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса

РИА Новости05:58
Царьград

Пока ВОЗ тянет, Китай уже не сомневается: Русская вакцина получила важную оценку за границей

Царьград05:35

В Госдуме осудили Лебедева за слова о монументе «Родина-мать»

Выражать свою позицию может каждый гражданин, но в своих суждениях нужно быть умеренным – делать это в той форме, в которой дизайнер Артемий Лебедев отозвался о волгоградском монументе «Родина-мать зовёт!» неправильно.
Национальная служба новостей01:37
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Минпросвещения не планирует заменять очные занятия дистанционными

Министерство просвещения РФ не планирует заменять очные занятия в школах дистанционными, заявил в четверг министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ.
ТАСС06:48

В Ульяновской области снимают ряд ограничений, но вводят новые

В Ульяновской области снимают ряд ограничений, но вводят новые В администрации губернатора Ульяновской области готовится новый проект указа, которым будет продлен действующий режим повышенной готовности.
Коммерсантъ Самара17:00

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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Прибыль «Газпром нефти» во II квартале сократилась почти в пять раз

Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась во II квартале 2020 г. в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Ведомости06:30

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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