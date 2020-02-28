Армия и оружие
РБККитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик американских Военно-морских сил P-8 Poseidon. В ВМС назвали действия корабля небезопасными и непрофессиональными, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота.
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США в Тихом океане
Комсомольская правдавчера в 22:58
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Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Трамвай упал на машины в Самаре
Вагон трамвая в Самаре завалился на бок и упал на припаркованные автомобили. В результате инцидента никто не пострадал.
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ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
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Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
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По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского
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Зарядка Audi e-tron оказалась дороже заправки дизельного Q7
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