Армия и оружие

РБКРБККитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик американских Военно-морских сил P-8 Poseidon. В ВМС назвали действия корабля небезопасными и непрофессиональными, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота.
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБКвчера в 23:32

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РИА Новостивчера в 22:22

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США в Тихом океане

Комсомольская правдавчера в 22:58

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США пожаловались на невидимые «опасные» лазеры КНР

РЕН ТВвчера в 23:41

Самолёт-разведчик США попал под прицел лазера китайского эсминца

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Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик

ТАССвчера в 18:29
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Трое турецких военных погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказался на карантине после поездки в Китай, откуда началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
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Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
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Пинг-понг замедляет симптомы болезни Паркинсона

ToDay News Ufa вчера в 15:13
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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал остановить эскалацию в Идлибе, в противном случае, по его словам, она может перерасти в масштабную международную военную конфронтацию.
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
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Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
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Армия и оружие

Действия Турции в Сирии назвали незаконными

Турция, обращаясь за поддержкой к НАТО после гибели своих военных в сирийском Идлибе, забыла о том, что её армия непонятно по какой причине ведёт боевые действия на территории независимой страны.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Трамвай упал на машины в Самаре

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News.ru вчера в 07:38
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ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
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ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус одобрил шаги России и некоторых других стран в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
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В Саратове перестанут ходить трамваи и троллейбусы

В Саратове могут остановить все трамваи и троллейбусы. Задолженность за электроэнергию у СГЭТ превысила 140 миллионов рублей.
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что весной хочет выиграть все матчи в чемпионате и Кубке России, команда работала на сборах с высокой мотивацией и на износ.
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День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

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По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
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По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского

В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
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Зарядка Audi e-tron оказалась дороже заправки дизельного Q7

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CarsWeek.ru вчера в 07:54
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Взрыв в квартире в Санкт-Петербурге произошел при поджоге пороха

ТАСС 04:24
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