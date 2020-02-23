Армия и оружие
РБККитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик американских Военно-морских сил P-8 Poseidon. В ВМС назвали действия корабля небезопасными и непрофессиональными, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота.
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США в Тихом океане
Комсомольская правдавчера в 22:58
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