Армия и оружие

РБКРБККитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик американских Военно-морских сил P-8 Poseidon. В ВМС назвали действия корабля небезопасными и непрофессиональными, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота.
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Испытание или разведка: лазер эсминца КНР на самолёт США

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