Армия и оружие

РБКРБККитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик американских Военно-морских сил P-8 Poseidon. В ВМС назвали действия корабля небезопасными и непрофессиональными, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота.
Читать в источнике
Комментировать396

Подробнее о событии

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБКвчера в 23:32

Самолёт-разведчик США попал под прицел лазера китайского эсминца

REGNUM00:20

Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик

ТАССвчера в 18:29

Самолёт-разведчик США попал под лазер эсминца КНР в Тихом океане

RT на русскомвчера в 22:57

США пожаловались на невидимые «опасные» лазеры КНР

РЕН ТВвчера в 23:41

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РИА Новостивчера в 22:22

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США в Тихом океане

Комсомольская правдавчера в 22:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 00:48
Происшествия

Новорожденного ребенка нашли в туалете женской консультации в Братске

Неизвестная молодая женщина оставила новорожденного ребенка в женской консультации в Центральном районе Братска.
Общественное телевидение России 02:18
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК вчера в 14:27
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Футбол

Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом

Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
Чемпионат 01:51
Армия и оружие

Ударные беспилотники РФ оснастят «Громом»

Piter.tv вчера в 03:59
Происшествия

В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
RT на русском 03:34
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
РИА Новости 02:13
Происшествия

СК показал кадры с места нападения на мирового судью в Липецке

Московский Комсомолец вчера в 05:51
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
RT на русском 02:33
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Музыка

Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro

Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
iXBT.com 02:27
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес избавилась от длинной шевелюры

Многие поклонники заявили, что привыкли видеть Дженнифер Лопес с наращенными волосами.
VSE42.RU вчера в 23:51
Экономика

Ущерб российскому турбизнесу от коронавируса достиг 27 млрд рублей

Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд руб. без учета потерь на итальянском направлении, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 03:38
Футбол

Кадар перешел из киевского «Динамо» в клуб китайской Суперлиги

Киевское «Динамо» объявило о переходе защитника Тамаша Кадара в клуб китайской Суперлиги «Шаньдун Лунэн».
Sport24.ru 02:58
Общество

Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в новой редакции КоАП

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новые варианты штрафов для водителей станут непосильными для россиян.
Государственные Вести вчера в 04:16
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

REGNUM 02:42
Политика

Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана

Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
REGNUM 02:10
Политика

Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай

В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
Интерфакс 03:15
Финансы

Курс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
DP.RU вчера в 05:06
Футбол

«Лион» обыграл «Ювентус», гол забил Тузар

«Лион» выиграл у «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол забил полузащитник Люка Тузар с передачи Уссема Ауара.
Спорт-Экспресс 26 февраля в 16:55
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Армия и оружие

В Стамбуле возле генконсульства России начался митинг из-за военных

Группа людей собралась перед генконсульством России в Стамбуле после того, как сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по турецким силам в Идлибе.
РБК вчера в 20:19
Армия и оружие

Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным

Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Красная весна вчера в 18:51
Экономика

Чистая прибыль «Интер РАО» выросла на 14,2% в 2019 году

Чистая прибыль генерирующей компании "Интер РАО" в 2019 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14,2% в сравнении с показателем 2018 года, до 81,93 млрд руб. Это следует из отчета компании.
ТАСС 02:19
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Кино

В стиле «Мстителей»: постер и кадры нового эпизода «Симпсонов» порадуют фанатов Marvel

Канал Fox выпустил официальный постер нового эпизода «Симпсонов» и опубликовал кадры из него.
Киноафиша России 01:49
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Интерфакс 00:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное