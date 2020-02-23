Армия и оружие
РБККитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик американских Военно-морских сил P-8 Poseidon. В ВМС назвали действия корабля небезопасными и непрофессиональными, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота.
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Дубае
В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
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Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
Музыка
Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню
Британский принц Гарри и музыкант Джон Бон Джови записали совместную песню.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
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Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе― Ну вы понимаете, что вы задали вопрос риторический.
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Серхио Перес: Мы хорошо готовы к началу сезона
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Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Футбол
Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Музыка
YouTube удалил видео участницы шоу «Голос. Дети» за советскую песню
Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Футбол
Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
Футбол
Футбольные фанаты обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем
Болельщики футбольного клуба «Урал» обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем из-за партнерства авиаперевозчика с командой-соперником «Спартак-Москва».
Здоровье
Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения
В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
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Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X
Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Происшествия
Российским морякам в Кабо-Верде дали от 10 до 12 лет тюрьмы
Суд в Кабо-Верде приговорил 28 февраля к тюремным срокам от 10 до 12 лет 11 российских моряков, которых признали виновными в контрабанде наркотиков.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.