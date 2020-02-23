Армия и оружие

РБКРБККитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик американских Военно-морских сил P-8 Poseidon. В ВМС назвали действия корабля небезопасными и непрофессиональными, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота.
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Военный эксперт: США заинтересованы в ограничении Китая в Тихом океане

Телеканал 360°09:08

Испытание или разведка: лазер эсминца КНР на самолёт США

REGNUM06:34

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РИА Новостивчера в 22:22

Самолёт-разведчик США попал под лазер эсминца КНР в Тихом океане

RT на русскомвчера в 22:57

США пожаловались на невидимые «опасные» лазеры КНР

РЕН ТВвчера в 23:41

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБКвчера в 23:32

Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик

ТАССвчера в 18:29
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Теннис

Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Дубае

В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
LiveSport.ru 12:56
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 03:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
РБК вчера в 18:21
Музыка

Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню

Британский принц Гарри и музыкант Джон Бон Джови записали совместную песню.
МИР 24 13:35
Автоспорт

Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Вести.Ru 13:12
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолет

РИА Новости 12:39
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News 10:26
Происшествия

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Интерфакс 13:39
Происшествия

В Москве два человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне

ТАСС 14:01
Общество

Особое мнение: Николай Сванидзе

Н. Сванидзе― Ну вы понимаете, что вы задали вопрос риторический.
Эхо Москвы 12:24
Автоспорт

Серхио Перес: Мы хорошо готовы к началу сезона

F1news.ru 13:21
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Футбол

Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво

Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Sport.ru 11:14
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru вчера в 15:00
Музыка

YouTube удалил видео участницы шоу «Голос. Дети» за советскую песню

Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
ToDay News Ufa 05:31
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
РБК 11:06
Футбол

Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Вести.Ru вчера в 15:22
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
РИА Новости 05:03
Футбол

Футбольные фанаты обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем

Болельщики футбольного клуба «Урал» обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем из-за партнерства авиаперевозчика с командой-соперником «Спартак-Москва».
URA.Ru 06:19
Здоровье

Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения

В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
The Moscow Post вчера в 01:01
Гаджеты

Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X

Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
3DNews 10:24
Экономика

Силуанов объяснил падение рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
RT на русском 13:50
Энергетика

Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»

"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
РИА Новости 11:35
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa 03:33
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Происшествия

Российским морякам в Кабо-Верде дали от 10 до 12 лет тюрьмы

Суд в Кабо-Верде приговорил 28 февраля к тюремным срокам от 10 до 12 лет 11 российских моряков, которых признали виновными в контрабанде наркотиков.
Телеканал RTVI 13:27
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
ToDay News Ufa 12:36
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