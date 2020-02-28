Армия и оружие
Lenta.ruКитайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик США
Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВМС Соединенных Штатов. «Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными», — отмечается в документе.
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США в Тихом океане. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВМС США.ТАСС18:29
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