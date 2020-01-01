Общество

Зори ТабасаранаЗори ТабасаранаКитайский коронавирус добрался до России

На территории Российской Федерации выяалены два человека, зараженных коронавирусом. Об этом сегодня сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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