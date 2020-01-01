Общество
Зори ТабасаранаКитайский коронавирус добрался до России
На территории Российской Федерации выяалены два человека, зараженных коронавирусом. Об этом сегодня сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.
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Шоу-бизнес
Мария Шукшина устроила крестины для внука
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Здоровье
В Республике Алтай могут построить второй перинатальный центр
По словам экс-министра, проект не вошел в федеральную программу по строительству перинатальных центров из-за низкой численности населения региона.
Технологии
Альбатросы оказались полезны в поиске браконьерских кораблей
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Политика
Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Политика
Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства
Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
Первые два случая коронавируса выявили в России. Один заболевший был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Общество
«Индекс счастья» россиян достиг минимума с 2013 года
Прошлогодний показатель «индекса счастья» у россиян достиг 24 процентных пунктов, что стало худшим результатом с 2013 года, а также вдвое меньше мирового показателя.
Транспорт
Новый КоАП назвали «людоедским»
Против редакции кодекса выступили правозащитники и «Единая Россия» «Репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения» назвал проект нового КоАП РФ, подготовленный Минюстом, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Две женщины во Флориде были взяты под стражу за попытку проникновения на черном внедорожнике в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Шоу-бизнес
«Алиса переживает»: мама Тимати о том, что он живет не с Шишковой
Пара не была в браке, но модель родила рэперу дочь Алису.
Происшествия
Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Напомним, в ноябре прошлого года в UFC дебютировал ещё один двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов.
Общество
В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам
Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Политика
В Чувашии правительство ушло в отставку
Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.