В России выявлены первые два случая заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV — в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, являющаяся председателем оперативного штаба по контролю за распространением новой инфекции, сообщает «РИА Новости».

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