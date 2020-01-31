Общество
Версия-СаратовКитайский коронавирус добрался до России: выявлены первые заболевшие
В России выявлены первые два случая заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV — в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, являющаяся председателем оперативного штаба по контролю за распространением новой инфекции, сообщает «РИА Новости».
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Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
Политика
США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран
По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
Футбол
Юрий Семин — Карпину: «Ты что очки-то надел?»
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Здоровье
В Чехии от эпидемии гриппа умерли 12 человек
Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Кино
Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Транспорт
В московском метро подорожал проезд
Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»
"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Экономика
Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Музыка
Илон Маск записал новый музыкальный трек
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал музыкантом.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Спорт
Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 заметили у границ Канады
«В пятницу, 31 января 2020 года, НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО», – приводит сообщение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки ТАСС.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Культура
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»
В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Происшествия
Махачкалинец сообщил об угрозах силовиков во время рейда у мечети «Тангим»
Политика
Путин предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Испании
В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.