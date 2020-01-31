Общество

Версия-СаратовВерсия-СаратовКитайский коронавирус добрался до России: выявлены первые заболевшие

В России выявлены первые два случая заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV — в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, являющаяся председателем оперативного штаба по контролю за распространением новой инфекции, сообщает «РИА Новости».
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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