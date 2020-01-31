Здоровье

Версия-СаратовВерсия-СаратовКитайский коронавирус добрался до России: выявлены первые заболевшие

В России выявлены первые два случая заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV — в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, являющаяся председателем оперативного штаба по контролю за распространением новой инфекции, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Китайский коронавирус добрался до России

Lenta.ru08:07

Новый коронавирус добрался до России, авиасообщение с Китаем приостановят. Главное

Дождь11:06

Китайский коронавирус добрался до России: выявлены первые заболевшие

Версия-Саратов07:40

Лента.ру: Коронавирус официально добрался до РФ

7 новостей07:55

В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом

В курсе.ру07:55

Коронавирус добрался до России. Власти подтвердили два случая заболевания

Инфо2407:51

Китайский коронавирус добрался до России

Зори Табасарана08:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:38, Ашберн
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Шоу-бизнес

Рита Дакота сняла в клипе нового возлюбленного

Рита Дакота сняла в клипе нового возлюбленного Рита Дакота презентовала новый клип.
Экспресс газета 06:48
Шоу-бизнес

Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа

Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Woman.ru 10:58
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
РБК 11:27
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
Политика

Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 12:27
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила, почему выселяет Алису из квартиры

Татьяна Аршавина, которой формально принадлежит квартира, где проживала бывшая жена футболиста, объяснила, что просто поступает с бывшей невесткой так же, как та поступала с ней.
Uznayvse.ru 11:56
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Происшествия

В Москве у бортпроводников с рейса из Китая заподозрили коронавирус

Газета.Ru 10:30
Происшествия

Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Вести.Ru 11:40
Происшествия

В Екатеринбурге бойцы ОМОНа ворвались в кафе и избили посетителей

Как рассказал сайту "Екатеринбург Онлайн" владелец заведения Николай Микрюков, силовики без разговоров били уложенных на пол гостей кафе и пинали их, когда те пытались выяснить причины задержания.
Эхо Москвы 12:01
Здоровье

Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
РБК 11:39
Шоу-бизнес

Марина Девятова собиралась все бросить ради Евгения Плющенко

После появления сведений о подготовке Евгения Плющенко к хирургическому вмешательству певица не сдержала слез и сказала организаторам, что собирается бросить все и ехать к фигуристу, однако он успел ее успокоить.
OAnews вчера в 04:46
Культура

Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут

Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Игромания.ру вчера в 11:50
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН 29 января в 00:34
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Культура

В Днепре сорвали ассамблею документалистов

В Днепре сорвали ассамблею документалистов В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) сорвано открытие "Киноассамблеи на Днепре".
Коммерсантъ 06:38
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 вчера в 02:01
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Российская газета 04:57
Космос

Телескоп Spitzer получил потрясающие снимки туманности Тарантул

29.01.2020 Уже завтра, 30 января, завершается миссия космического телескопа НАСА Spitzer.
Портал Поиск 29 января в 03:57
Политика

Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Российская газета 09:52
Футбол

Источник: ЦСКА и «Локомотив» интересуются футболистом «Тулузы»

Уругвайский защитник Агустин Рохель попал в сферу интересов московских ЦСКА и «Локомотива». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
RT на русском 11:35
Экономика

США сняли санкции с китайской судоходной компании

Минфин США объявил в пятницу о решении исключать из санкционного списка китайскую судоходную компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. В министерстве оповестили, что исключают компанию из списка SDN List.
Интерфакс 12:11
Футбол

«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Нева Спорт 11:00
Наука

Найдено научное объяснение человеческой глупости

Ученые сумели найти объяснение такому явлению, как человеческая глупость.
Актуальные Новости вчера в 12:17
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное