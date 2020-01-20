Здоровье
РБКМедики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку
Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org. Ранее эпидемиологи считали, что он распространяется через зараженные продукты.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Похоже, что вечеринка прошла в русском стиле.
Наука
Учёные обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Учёные из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование, в котором выяснили, что несколько десятков неонкологических препаратов способны убивать раковые клетки.
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Наука
Сердечный гормон повлиял на почки
Российские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, как натрийуретический пептид влияет на митохондрии почек.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Экономика
Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации
«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Происшествия
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе
Мужчина тут же был сбит проезжавшим мимо автомобилем. Водитель, сбивший автолюбителя, не только не вызвал "скорую", он скрылся с места ДТП.
Общество
За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Политика
Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
Футбол
Экс-форвард «Краснодара» стал игроком турецкого клуба
Турецкий клуб «Касымпаша» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с ивуарийским нападающим Жераром Гоу.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Шоу-бизнес
Борис Клюев рассказал о смерти сына
Единственный ребенок актера Бориса Клюева умер в возрасте 24 лет. Об этом сам артист рассказал в эфире телеканала «Россия».
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег
Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Наука
Нейросеть научили устанавливать личность людей по танцу
Ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) обнаружили, что во время свободного танца движения человека можно использовать для определения его личности.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь
По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Здоровье
Более 250 человек скончались в России после приема лекарств
После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.