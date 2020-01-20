Здоровье

РБКРБКМедики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org. Ранее эпидемиологи считали, что он распространяется через зараженные продукты.
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Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

РБК13:43

В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

Российская газета11:47

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Известия10:51

Обнаруженный в Китае тип коронавируса может передаваться от человека человеку

Газета.Ru11:15

Новый тип коронавируса в Китае передаётся от человека к человеку

RT на русском11:08

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

ТАСС11:30

В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

РИА Новости10:47
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Шоу-бизнес

Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле

Похоже, что вечеринка прошла в русском стиле.
Телепрограмма 06:42
Наука

Учёные обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Учёные из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование, в котором выяснили, что несколько десятков неонкологических препаратов способны убивать раковые клетки.
News.ru 11:47
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ 12:30
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Интерфакс 14:01
Наука

Сердечный гормон повлиял на почки

Российские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, как натрийуретический пептид влияет на митохондрии почек.
Индикатор 06:14
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки

Новые Известия 06:17
Экономика

Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации

«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
РБК 13:54
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Происшествия

Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе

Мужчина тут же был сбит проезжавшим мимо автомобилем. Водитель, сбивший автолюбителя, не только не вызвал "скорую", он скрылся с места ДТП.
Российская газета 12:10
Игры

Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

REGNUM 11:51
Общество

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Известия 04:15
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Политика

Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию

Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
РИА Новости 10:55
Футбол

Экс-форвард «Краснодара» стал игроком турецкого клуба

Турецкий клуб «Касымпаша» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с ивуарийским нападающим Жераром Гоу.
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Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Шоу-бизнес

Борис Клюев рассказал о смерти сына

Единственный ребенок актера Бориса Клюева умер в возрасте 24 лет. Об этом сам артист рассказал в эфире телеканала «Россия».
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег

Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
URA.Ru 18 января в 17:53
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Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
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Нейросеть научили устанавливать личность людей по танцу

Ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) обнаружили, что во время свободного танца движения человека можно использовать для определения его личности.
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Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
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Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
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После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
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