Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org. Ранее эпидемиологи считали, что он распространяется через зараженные продукты.

Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

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