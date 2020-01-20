Здоровье

ВекВекВ Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку

Помимо гражданских, в настоящий момент уже заражены 14 врачей. Глава специальной комиссии Чжун Наньшань добавил, что в провинции Гуандун было зарегистрировано два случая заражения пациентов новым типом вируса от своих родственников. Ранее считалось, что коронавирус 2019-nCoV передается через пищу.
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