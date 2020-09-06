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Российская газета
Российская газета

Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат вернулся на Землю и приземлился на заданной площадке, сообщает агентство Синьхуа.В источнике
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ТАСС

СМИ: китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю

ТАСС02:09
ИА Красная Весна

«А мы будем вспоминать прошедшие победы» — в Сети о космическом запуске КНР

ИА Красная Весна08:56
ФАН

Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю

ФАН02:40
Газета.Ru

Секретный китайский космический корабль успешно вернулся на Землю

Газета.Ru07:24
Росбалт

Китай успешно вернул на Землю многоразовый космический корабль

Росбалт01:57
Lenta.ru

Китайское «оружие массового уничтожения» вернулось из космоса

Lenta.ru00:11
РИА Новости

Китайский многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

РИА Новости23:15

Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
Военно-морская мощь Украины выросла на один катер
REGNUMвчера в 14:37
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
115

Глава МИД ФРГ выступил за реализацию «Северного потока — 2»

Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.
ПолитРоссия02:55
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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