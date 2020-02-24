Общество

Газета.RuГазета.RuКитайский посол заявил о созданной в КНР вакцине против коронавируса

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о разработке вакцины, позволяющей сформировать иммунитет против нового типа коронавируса.
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Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

RT на русском03:59

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

РИА Новости03:53

Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

Lenta.ru03:39

Посол КНР в России рассказал о разработанной в Китае вакцине против коронавируса

ТАСС03:42

Китайский посол заявил о созданной в КНР вакцине против коронавируса

Газета.Ru04:43

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Известия02:51

Посол сообщил о разработанной Китаем эффективной вакцине от коронавируса

Коммерсантъ02:49
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Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус.
РИА Новости вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе

Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Lenta.ru 06:28
Транспорт

КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 05:32
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
РИА Новости 05:10
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Армия и оружие

США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд

Коммерсантъ 05:15
Авто

В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей

По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Автоновости дня 00:26
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 21 февраля в 03:42
Армия и оружие

На Украине планируют закупить три тысячи ракетных комплексов

Напомним, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял Гособоронзаказ, в соответствии с которым на 2020 год предусмотрены мероприятия на сумму 21,25 млрд гривен.
Красная весна 21 февраля в 11:45
Политика

Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать

Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Новостной фронт 05:58
Общество

Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду

Замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что ведомство запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие

Израиль атаковал цели «Исламского джихада» в Сирии

После обстрела в секторе Газа армия Израиля заявила, что её истребители нанесли удары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии.
News.ru вчера в 17:51
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Политика

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Ведомости 06:01
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском вчера в 07:40
Политика

Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
РИА Новости 01:29
Политика

В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Известия вчера в 22:35
Политика

Украина уже забыла о тех, кого вернула после последнего обмена военнопленными

Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто отдал все ради борьбы за свободу Украины.
Новостной фронт 04:07
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Здоровье

Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе

По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
ФАН 02:02
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
Lenta.ru 06:30
Хоккей

В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку

В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой.
РИА Новости 06:21
Происшествия

В Мексике пропала 15-летняя россиянка

Lenta.ru 22 февраля в 20:01
Здоровье

В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом

Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.
Московский Комсомолец 04:37
Музыка

Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»

За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Южный Федеральный 22 февраля в 21:20
Энергетика

Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией

Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:04
Общество

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:17
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
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