Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о разработке вакцины, позволяющей сформировать иммунитет против нового типа коронавируса.

Китайский посол заявил о созданной в КНР вакцине против коронавируса

Общество Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением на коронавирус.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Здоровье В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Авто В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.

Армия и оружие На Украине планируют закупить три тысячи ракетных комплексов Напомним, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял Гособоронзаказ, в соответствии с которым на 2020 год предусмотрены мероприятия на сумму 21,25 млрд гривен.

Общество Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду Замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что ведомство запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах.

Политика Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.

Политика В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.

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Здоровье В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.

Музыка Определен представитель Украины на «Евровидении-2020» За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.