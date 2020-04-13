Общество
Российская газетаКитайский смартфон за 7200 рублей стал самым популярным в России
Самым популярным брендом стал Honor, а самым популярным смартфоном - Honor 8A, сообщает "Связной" со ссылкой на собственное исследование. Этот аппарат относится к бюджетному сегменту, его стоимость на российском рынке начинается от 7200 рублей, свидетельствуют данные продавцов.
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Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Общество
Мэрия Москвы объявила о приостановке закупок в рамках горбюджета
В Москве с 13 апреля приостанавливается проведение любых закупок в рамках городского бюджета, кроме неотложных.
RT на русском 12:30
Политика
Экс-сотрудница Джо Байдена обвинила его в домогательствах
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The New York Times, наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Брайден обвиняется бывшей помощницей в сексуальных домогательствах.
ToDay News Ufa 11:07
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, сообщил в Twitter губернатор Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Киберспорт
Reddit: античит-система в Valorant запускается вместе с Windows
Утверждается, для работы используется отдельный драйвер, который требует перезагрузки системы после первичной установки и запускается при старте системы.
Игромания.ру 08:52
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Политика
Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»
«Новая Газета» считает «странным» подобное высказывание Рамзана Кадырова, заявили РБК в пресс-службе издания.
РБК 12:52
Политика
Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса
Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.
Известия 12:17
Здоровье
Попова назвала очаги заражения коронавирусом в РФ
Из 74 вспышек коронавируса в российских регионах 55% являются очагами в лечебных учреждениях.
ТК Звезда 11:42
Политика
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Происшествия
Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154
Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Происшествия
В российском городе подожгли синагогу
Lenta.ru 04:17
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Газета.Ru 11 апреля в 17:33
Авто
Представлен Land Rover Defender с двигателем от Corvette
Тюнинг-фирма E.C.D. Automotive Design из США, которая специализируется на доработке автомобилей Land Rover, представила старый внедорожник Defender, который обладает грубой мощью от американского двигателя и французским изяществом.
За рулем Кубань 01:41
Политика
Рада отказалась отменить закон о рынке земли
Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта.
РИА Новости 08:35
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Общество
В Псковской области запретили посещение парков, храмов и кладбищ
Запрещено посещение стадионов, открытых спортплощадок (за исключением проведения спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами индивидуальных тренировок на свежем воздухе; сквозного прохода граждан через указанные объекты).
Псковская Лента Новостей 11:01
Общество
«Яндекс»-самоизоляция: петербуржцы стали чаще выходить на улицу
В понедельник, 13 апреля, стало известно, что на прошлой неделе средний индекс самоизоляции в Петербурге составил три балла из пяти возможных.
Форпост Северо-Запад 05:41