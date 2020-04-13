Общество

Российская газетаРоссийская газетаКитайский смартфон за 7200 рублей стал самым популярным в России

Самым популярным брендом стал Honor, а самым популярным смартфоном - Honor 8A, сообщает "Связной" со ссылкой на собственное исследование. Этот аппарат относится к бюджетному сегменту, его стоимость на российском рынке начинается от 7200 рублей, свидетельствуют данные продавцов.
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Китайский смартфон за 7200 рублей стал самым популярным в России

Российская газета10:45

Названы самые популярные смартфоны в России. Топ-1— не iPhone

Life.ru06:29

«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале

РБК02:00

Россияне увеличили траты на смартфоны

Вести.Ru04:17

Назван самый продаваемый в России смартфон

Rambler News Service02:58

В «Связном» назвали самый популярный бренд смартфонов в I квартале

РИА Новости02:40

Назван самый популярный в начале года бренд смартфонов в России. Это не Samsung или Apple

Телеканал 360°04:43
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
4K
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Религия

У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
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Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
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Общество

Мэрия Москвы объявила о приостановке закупок в рамках горбюджета

В Москве с 13 апреля приостанавливается проведение любых закупок в рамках городского бюджета, кроме неотложных.
RT на русском 12:30
Политика

Экс-сотрудница Джо Байдена обвинила его в домогательствах

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The New York Times, наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Брайден обвиняется бывшей помощницей в сексуальных домогательствах.
ToDay News Ufa 11:07
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
3,1K
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, сообщил в Twitter губернатор Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Киберспорт

Reddit: античит-система в Valorant запускается вместе с Windows

Утверждается, для работы используется отдельный драйвер, который требует перезагрузки системы после первичной установки и запускается при старте системы.
Игромания.ру 08:52
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек

Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
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Шоу-бизнес

Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа

По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
12
Политика

Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»

«Новая Газета» считает «странным» подобное высказывание Рамзана Кадырова, заявили РБК в пресс-службе издания.
РБК 12:52
2
Политика

Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса

Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.
Известия 12:17
Здоровье

Попова назвала очаги заражения коронавирусом в РФ

Из 74 вспышек коронавируса в российских регионах 55% являются очагами в лечебных учреждениях.
ТК Звезда 11:42
1
Политика

Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube

Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
452
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
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Культура

В костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club

REGNUM 07:40
44
Происшествия

Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154

Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
1
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости 10:22
451
Происшествия

В российском городе подожгли синагогу

Lenta.ru 04:17
19
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации

Газета.Ru 11 апреля в 17:33
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Авто

Представлен Land Rover Defender с двигателем от Corvette

Тюнинг-фирма E.C.D. Automotive Design из США, которая специализируется на доработке автомобилей Land Rover, представила старый внедорожник Defender, который обладает грубой мощью от американского двигателя и французским изяществом.
За рулем Кубань 01:41
7
Политика

Рада отказалась отменить закон о рынке земли

Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта.
РИА Новости 08:35
4
Политика

Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране

Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
20
Общество

В Псковской области запретили посещение парков, храмов и кладбищ

Запрещено посещение стадионов, открытых спортплощадок (за исключением проведения спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами индивидуальных тренировок на свежем воздухе; сквозного прохода граждан через указанные объекты).
Псковская Лента Новостей 11:01
1
Общество

«Яндекс»-самоизоляция: петербуржцы стали чаще выходить на улицу

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что на прошлой неделе средний индекс самоизоляции в Петербурге составил три балла из пяти возможных.
Форпост Северо-Запад 05:41
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