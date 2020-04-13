Самым популярным брендом стал Honor, а самым популярным смартфоном - Honor 8A, сообщает "Связной" со ссылкой на собственное исследование. Этот аппарат относится к бюджетному сегменту, его стоимость на российском рынке начинается от 7200 рублей, свидетельствуют данные продавцов.

Китайский смартфон за 7200 рублей стал самым популярным в России

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