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Китайский ученый Полин: «газовый рубль» может переломить международную валютную систему

Появление «газового рубля» может ознаменовать собой переломный момент в международной валютной системе.
Lenta.ru
Как пишет автор, после начала российской специальной военной операции на Украине и введения санкций Западом курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, однако вскоре начал стремительно расти и приблизился к максимальной отметке за полгода.
РИА Новости
Как отметил российский лидер, для Москвы на данный момент уже не имеет смысла осуществлять поставки товаров из РФ в страны Европы за евро и американские доллары.
REGNUM
Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро на 13 апреля, что показывает небольшое ослабление позиций рубля к западным валютам.
ФАН

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