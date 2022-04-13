Как пишет автор, после начала российской специальной военной операции на Украине и введения санкций Западом курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, однако вскоре начал стремительно расти и приблизился к максимальной отметке за полгода.
После начала специальной операции на Украине уровень безработицы в России может подняться примерно до 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателю 2009 года, когда она достигла отметки 7,8%. Такой прогноз в интервью РБК озвучил гендиректор HeadHunter Михаил Жуков.
Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group к концу года планирует прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, если не будет иных распоряжений, сообщил представитель компании агентству Bloomberg.