Коронавирус
РИА НовостиКитайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Специалист отметил высокую заразность SARS-CoV-2: он передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS, что и делает его столь опасным. Поэтому для защиты от новой инфекции необходимо организовать четырехкомпонентную систему борьбы.
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с чего всё началось
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван". Специалист отметил высокую заразность SARS-CoV-2: он передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS, что и делает его столь опасным.РИА Новости07:52
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В Москве произошел пожар в больнице
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В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
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Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами
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Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
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Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
В Воронежской области продлён режим повышенной готовности
Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
REGNUM 10:14
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
РИА Новости 05:06
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Здоровье
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 13:25
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В небе над Ростовом прошел парад авиатехники
Техника прошла над центром Ростова, но самолеты и вертолеты было видно на много километров.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:22
Авто
Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры
Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 06:13
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
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Украинский борец вызвал Усика на бой без правил из-за слов о Крыме
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News.ru 11:16
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
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Акцию последователи Бандеры и Шухевича хотели приурочить к дню рождения Адольфа Гитлера Двух последователей радикального национализма задержали на Украине за попытку поджечь синагогу в городе Херсоне, сообщили официальный аккаунт СБУ в Facebook.
SM News 12:07
Политика
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
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Участниками онлайн-акции «Бессмертный полк» стали почти 3 млн человек
Заявки на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн" подали почти три млн человек.
ТАСС 09:38
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Космос
Создание спутника «Ангосат-2» перешло к разработчику «Глонассов»
Спутник связи «Ангосат-1» позже был признан неработоспособным, Роскосмос предложил изготовить спутник «Ангосат-2», который по своим техническим возможностям будет превосходить потерянный первый спутник.
Взгляд.ру 07 мая в 11:18
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Москвичей предупредили о резком похолодании
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РИА Новости 06:11
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
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Химики из США научились находить следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
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