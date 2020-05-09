Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции. Слова доктора приводит РИА Новости со ссылкой на китайский портал Huanqiu.

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 549

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 280

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Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 4,2K

Хоккей «Салават Юлаев» подпишет контракт с Маркусом Гранлундом По нашим данным, Уфа хочет дать игроку контракт на два года.

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых. 32

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Авто Универсал Audi RS6 сделали мощнее Bugatti Veyron Максимальную отдачу немецкого универсала удалось повысить до 1010 л.с. Стоит отметить, что пиковая мощность 4,0-литрового V8 RS6 оказалась даже выше, чем у Bugatti Veyron с 8,0-литровым W16.

Общество В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте. 432

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Происшествия Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании". 173