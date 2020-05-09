Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКитайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции. Слова доктора приводит РИА Новости со ссылкой на китайский портал Huanqiu.
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В Китае назвали самое опасное свойство коронавируса

Московский Комсомолец11:15

Названо самое опасное свойство коронавируса

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Китайский вирусолог назвал четыре метода борьбы с эпидемией коронавируса и самое опасное свойство COVID-19

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Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

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Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

News.ru08:04

Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Lenta.ru10:11
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
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Шоу-бизнес

Бочкарева ужаснула поклонников «косплеем на дедов» в День Победы

Московский Комсомолец 09:28
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Политика

Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»

РБК 08:15
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru вчера в 11:18
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
1
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
4,2K
Хоккей

«Салават Юлаев» подпишет контракт с Маркусом Гранлундом

По нашим данным, Уфа хочет дать игроку контракт на два года.
Горобзор.ру 10:31
Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
32
Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
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Общество

Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Авто

Универсал Audi RS6 сделали мощнее Bugatti Veyron

Максимальную отдачу немецкого универсала удалось повысить до 1010 л.с. Стоит отметить, что пиковая мощность 4,0-литрового V8 RS6 оказалась даже выше, чем у Bugatti Veyron с 8,0-литровым W16.
Тарантас Ньюс 11:28
Общество

В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте.
Газета.Ru 10:17
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Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,6K
Технологии

Илон Маск пообещал чипировать людей через год

Территория новостей вчера в 00:39
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Политика

Путин в Кремле провел смотр Президентского полка

Президент Владимир Путин 9 мая на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка.
Московский Комсомолец 06:46
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Общество

Депутатов задержали за нарушение самоизоляции в центре Москвы

Вести.Ru 10:17
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Происшествия

19-летний Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице в Башкирии

19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака с опухолью мозга скончался в больнице города Салавата.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 14:22
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Здоровье

Коронавирус был выявлен еще у 18 человек в Архангельской области

Коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена еще у 18 человек в Архангельской области.
NewInform 07 мая в 10:07
6
Здоровье

России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса

Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания 07 мая в 23:52
1,6K
Общество

Почти 3 млн заявок подано на участие в «Бессмертном полке онлайн»

"Бессмертный полк" объявил о завершении приема заявок в проект "Бессмертный полк онлайн".
Газета.Ru 09:56
Общество

Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

RT на русском 10:41
1
Политика

Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
9
Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
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Происшествия

Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17
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Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
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Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
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