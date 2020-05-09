Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКитайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции. Слова доктора приводит РИА Новости со ссылкой на китайский портал Huanqiu.
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Самое опасное свойство коронавируса и четырехкомпонентная система борьбы

Вести.Ru12:19

В Китае назвали самое опасное свойство коронавируса

Московский Комсомолец11:15

Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

News.ru08:04

Китайский вирусолог назвал четыре метода борьбы с эпидемией коронавируса и самое опасное свойство COVID-19

Фонтанка.Ру09:15

Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

Телеканал 360°08:54

Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Lenta.ru10:11

Ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

РИА Новости07:52
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Происшествия

В Екатеринбурге арестован обвиняемый в убийстве адвоката

REGNUM 10:26
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Культура

Новосибирский театр отметил День Победы онлайн-концертом

Lenta.ru 08:50
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2,1K
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
РИА Новости 10:02
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Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
5K
Армия и оружие

Третий самолёт с российскими военными вернулся из Италии

RT на русском 12:27
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Шоу-бизнес

Сходство поражает: красавица-дочь пошла по стопам Началовой

Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой.
Дни.ру 11:13
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
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Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
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Футбол

Bild: Витсель и Джан травмировались на индивидуальных тренировках. Они могут пропустить матч с «Шальке»

Полузащитники дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель и Эмре Джан рискуют пропустить матч чемпионата Германии против «Шальке».
Матч ТВ 13:03
Шоу-бизнес

Сара Мишель Геллар спустя 23 года после выхода «Баффи» примерила платье своей героини

Многосерийная лента вышла на экраны еще 23 года назад.
Актуальные Новости 12:33
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
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Единоборства

Кремлев предлагает дать российское гражданство Усику и Ломаченко

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности предоставить украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко российское гражданство.
ProstoProSport 07 мая в 13:29
Здоровье

В Петербурге от коронавируса скончались два врача и медсестра

Жертвами новой инфекции стали два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя ветеранов войн.
МордовМедиа 11:21
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Авто

Названа дата показа обновленного кроссовера Suzuki Vitara

Компания Suzuki готовит к дебюту обновленную версию кроссовера Suzuki Vitara.
Новые автомобили вчера в 01:00
1
Экономика

Банки предложат россиянам вложения в паевые инвестфонды

Речь идет в первую очередь о вложениях в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
Известия 07 мая в 14:38
2
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
22
Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
29
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали отличие коронавируса от гриппа

Коронавирус нового типа и грипп относятся к респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие.
Известия 06:29
67
Здоровье

Коронавирус: последние новости 9 мая. Число зараженных превысило 4 млн, регионы получили план выхода из карантина, Водонаева просит наказать Малышеву

Число зараженных COVID-19 в мире, по данным сервиса coronavirus-monitor, превысило отметку в 4 млн.
URA.Ru вчера в 23:00
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Политика

Экс-глава МИД Австрии стал сотрудником RT

Первой статьей Кнайсль для RT стал анализ влияния эпидемии коронавируса на мировую автомобильную промышленность и прогноз ближайших перспектив автомобилестроения.
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Шоу-бизнес

С подозрением на коронавирус госпитализирован сатирик Анатолий Трушкин

Отечественный сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Актуальные Новости 11:06
1
Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
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Происшествия

Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов

Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
Известия 13:02
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
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