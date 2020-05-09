Коронавирус
Lenta.ruКитайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции. Слова доктора приводит РИА Новости со ссылкой на китайский портал Huanqiu.
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
РИА Новости 10:02
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Армия и оружие
Третий самолёт с российскими военными вернулся из Италии
RT на русском 12:27
Шоу-бизнес
Сходство поражает: красавица-дочь пошла по стопам Началовой
Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой.
Дни.ру 11:13
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Футбол
Bild: Витсель и Джан травмировались на индивидуальных тренировках. Они могут пропустить матч с «Шальке»
Полузащитники дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель и Эмре Джан рискуют пропустить матч чемпионата Германии против «Шальке».
Матч ТВ 13:03
Шоу-бизнес
Сара Мишель Геллар спустя 23 года после выхода «Баффи» примерила платье своей героини
Многосерийная лента вышла на экраны еще 23 года назад.
Актуальные Новости 12:33
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Единоборства
Кремлев предлагает дать российское гражданство Усику и Ломаченко
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности предоставить украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко российское гражданство.
ProstoProSport 07 мая в 13:29
Здоровье
В Петербурге от коронавируса скончались два врача и медсестра
Жертвами новой инфекции стали два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя ветеранов войн.
МордовМедиа 11:21
Авто
Названа дата показа обновленного кроссовера Suzuki Vitara
Компания Suzuki готовит к дебюту обновленную версию кроссовера Suzuki Vitara.
Новые автомобили вчера в 01:00
Экономика
Банки предложат россиянам вложения в паевые инвестфонды
Речь идет в первую очередь о вложениях в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
Известия 07 мая в 14:38
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали отличие коронавируса от гриппа
Коронавирус нового типа и грипп относятся к респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие.
Известия 06:29
Здоровье
Коронавирус: последние новости 9 мая. Число зараженных превысило 4 млн, регионы получили план выхода из карантина, Водонаева просит наказать Малышеву
Число зараженных COVID-19 в мире, по данным сервиса coronavirus-monitor, превысило отметку в 4 млн.
URA.Ru вчера в 23:00
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Политика
Экс-глава МИД Австрии стал сотрудником RT
Первой статьей Кнайсль для RT стал анализ влияния эпидемии коронавируса на мировую автомобильную промышленность и прогноз ближайших перспектив автомобилестроения.
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Шоу-бизнес
С подозрением на коронавирус госпитализирован сатирик Анатолий Трушкин
Отечественный сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Актуальные Новости 11:06
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Происшествия
Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов
Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
Известия 13:02
Общество
Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10