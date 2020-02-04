Экономика
Lenta.ruКитайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм. Распространение вируса негативно отражается на китайских ресторанах в России.
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На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты
Общественное телевидение России03:26
Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая
Телеканал 360°вчера в 17:00
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Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Экономика
ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России
ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
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Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.
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Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.
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В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов
Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Армия и оружие
В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных
Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.