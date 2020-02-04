Экономика

Lenta.ruLenta.ruКитайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм. Распространение вируса негативно отражается на китайских ресторанах в России.
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