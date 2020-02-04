Экономика
Lenta.ruКитайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм. Распространение вируса негативно отражается на китайских ресторанах в России.
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На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты
Общественное телевидение России03:26
Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая
Телеканал 360°вчера в 17:00
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Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
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Кино
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Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
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Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
Политика
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Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии
Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает, что представители контролируемой оппозицией организации "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокацию с участием 200 человек, для чего туда было доставлено 400 литров химического раствора.
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В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
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Робота с женской внешностью готовят к запуску в космос в Индии
В конце текущего года Индия намерена осуществить очередной космический прорыв. Она отправит в космос робота-гуманоида с женской внешностью.
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Общество
5 рублей в день выделили на школьное питание власти Омска
Приказ, подписанный рукой первого заместителя министра образования Омской области Инны Илецкой, гласит, что из областного бюджета школьникам Омска на горячее питание будет выделено по 5 рублей в день.
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Политика
Пресс-секретарь Жириновского опроверг переписку депутата с Кивой
Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.
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Экономика
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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Космос
Соленое озеро обнаружено на Марсе
Марсоход Curiosity выяснил, что вода в кратере была не только соленой, но и имела относительно комфортный уровень pH. Камни, подходящие температуры, богатая минералами вода — это сочетание весьма благоприятно для зарождения жизни, но для доказательства существования ее на Марсе требуются дополнительные исследования.
Экономика
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Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
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